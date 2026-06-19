Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của các trường trung học phổ thông công lập.
Thông tin chi tiết xem tại đây:
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của các trường trung học phổ thông công lập.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của các trường trung học phổ thông công lập.
Thông tin chi tiết xem tại đây:
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, đảm bảo thực hiện hiệu quả.
Điểm chuẩn lớp 10 của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu là 8,5 điểm cho 3 môn thi. Hà Nội có 20 trường có điểm chuẩn dưới 15 điểm.
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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn, là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.
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Các kênh tra cứu điểm thi gồm: ứng dụng iHanoi, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội, Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Cổng thông tin điện tử Báo Hà Nội mới điện tử.
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá chương trình “Đại sứ thanh thiếu niên 2026” là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước.
Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ học sinh nữ tham gia vận động, luyện tập hoặc chơi thể thao ngoài giờ học ở trường đạt 52,36%. Đáng chú ý, có đến 79,2% học sinh nữ vận động dưới 1 giờ/ngày.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến ngày mai sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 19 đến 25/6.
Sau khi biết kết quả điểm thi các môn và điểm chuẩn, các thí sinh Hà Nội có nhu cầu phúc khảo có thể nộp đơn từ ngày 19 đến 25/6/2026.
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Công an tỉnh Lai Châu huy động 200 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên thuộc các đơn vị tham gia chiến dịch, chia thành 4 tổ công tác phụ trách hỗ trợ tại 4 dự án xây dựng trường nội trú.
Thí sinh bắt đầu tập dượt đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 từ ngày 17-21/6 để làm quen hệ thống và chuẩn bị cho kỳ thi.
Giữa đại ngàn A Lưới (thành phố Huế), hình ảnh những người lính cần mẫn lao động trên công trường đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần cống hiến.
Việc tiếp nhận Trường Cao đẳng Luật miền Bắc không chỉ mở rộng quy mô tổ chức mà còn tạo cơ hội để Đại học Thái Nguyên nâng tầm năng lực đào tạo và nghiên cứu pháp luật.
Trường trung học nghề là mô hình trường học mới trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 123/2025/QH15.
Nhằm hỗ trợ sinh viên tìm việc làm, các nhà trường đã phối hợp với doanh nghiệp đưa bàn tuyển dụng đến tận sân trường, hỗ trợ sinh viên hoàn thiện các kỹ năng từ viết CV đến trả lời phỏng vấn.
Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đắc Pring có tổng mức đầu tư 288,711 tỷ đồng, với diện tích quy hoạch hơn 60.800 m².
Thông tư quy định các tiêu chuẩn đối với người dạy nghề gồm: tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và năng lực thực hành nghề; tiêu chuẩn về năng lực sư phạm.
Tiến sỹ Hoàng Ngọc Vinh cho rằng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với ngành giáo dục không phải là nêu thêm một mục tiêu mới mà là cách tiếp cận đối với việc phát triển giáo dục.
Việc miễn phí sách giáo khoa là bước đi đột phá của tỉnh Quảng Ninh nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu mọi học sinh đều được tiếp cận giáo dục.
Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh khẳng định, hành vi vi phạm Quy chế thi của một vài cá nhân đã làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và sự nỗ lực của hàng nghìn cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ đổi mới Giáo dục-Đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị năm học mới và kết quả triển khai Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Điện tử VietnamPlus phối hợp với Tập đoàn Samsung triển khai chương trình "Bếp ấm cho em" tại xã Văn Lăng (Thái Nguyên), trao tặng trang thiết bị nhà bếp và học bổng cho học sinh vùng cao.
Ngày 14/6, Báo Điện tử VietnamPlus cùng các đơn vị đồng hành đã mang chương trình “Bếp ấm cho em” đến với 3 điểm trường mầm non khó khăn tại xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên.