Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Điện tử VietnamPlus phối hợp với Tập đoàn Samsung triển khai chương trình "Bếp ấm cho em" tại xã Văn Lăng (Thái Nguyên), trao tặng trang thiết bị nhà bếp và học bổng cho học sinh vùng cao.