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Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của các trường trung học phổ thông công lập. 

Mai Pham
Thí sinh chia sẻ niềm vui với phụ huynh và bạn bè sau khi hoàn thành tốt bài thi. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)
Thí sinh chia sẻ niềm vui với phụ huynh và bạn bè sau khi hoàn thành tốt bài thi. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của các trường trung học phổ thông công lập.

Thông tin chi tiết xem tại đây:

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(Vietnam+)
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