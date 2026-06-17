Bổ nhiệm 6 Hiệu trưởng các trường đại học thuộc Đại học Đà Nẵng

Ngày 17/6, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo 6 trường đại học thành viên; góp phần kiện toàn tổ chức, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với hoạt động của đại học trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Đảng ủy Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030; chuẩn y kết quả bầu Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Minh Đức, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại học Đà Nẵng cũng công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo của 6 trường đại học thành viên.

Cụ thể, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Hiếu giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Huy giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Văn Minh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Long giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Lê Hùng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Công Pháp giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, việc kiện toàn nhân sự được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo"; trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của tổ chức Đảng và vai trò người đứng đầu cấp ủy tại các cơ sở giáo dục.

Việc công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường thành viên là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Phó giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ cho biết thêm, các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được bổ nhiệm đều nhận được sự tín nhiệm cao từ tập thể cán bộ, giảng viên và sẽ đảm nhận trọng trách lớn trong giai đoạn phát triển mới.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo các trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới quản trị, mở rộng hợp tác, xây dựng hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Đại học Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (đại diện các cán bộ được bổ nhiệm) khẳng định sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của từng đơn vị và của Đại học Đà Nẵng.

Đội ngũ lãnh đạo các trường sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển bền vững.

Các cán bộ được bổ nhiệm cam kết đặt lợi ích chung của Đại học Đà Nẵng lên hàng đầu, tăng cường liên kết, chia sẻ nguồn lực giữa các đơn vị; góp phần xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành đại học nghiên cứu đa ngành hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực và từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.../.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên ban hành Điều lệ trường trung học nghề Trường trung học nghề là mô hình trường học mới trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 123/2025/QH15.

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