Những hạt mầm hữu nghị trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Ngày 18/6, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản ở thủ đô Tokyo đã diễn ra hoạt động giao lưu học sinh trung học phổ thông với tên gọi “Đại sứ thanh thiếu niên 2026” (Teenage Ambassadors 2026).



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, buổi giao lưu nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu của học sinh hai nước kéo dài từ ngày 17- 22/6 với 32 học sinh Trung học Phổ thông đến từ Việt Nam và 32 học sinh Trung học Phổ thông của nước chủ nhà.

Đại diện phía Việt Nam là các trường Trung học Phổ thông Việt Đức, Thượng Cát (Hà Nội) và Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền (Thành phố Hồ Chí Minh), trong khi phía Nhật Bản là các trường Trung học Phổ thông Sappporo Nihon/Đại học Sapporo Nihon, Yokohma Science Frontier, Ritsumeikan Moriyama và Quốc tế Senri/Học viện Kwansei.



Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá chương trình “Đại sứ thanh thiếu niên 2026” là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước.

Đại sứ cho rằng sức sống lâu bền trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản nằm ở sự gắn kết giữa người dân hai nước nên những cuộc gặp gỡ, tình bạn và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các thế hệ trẻ sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tương lai quan hệ giữa hai quốc gia.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu mong muốn thông qua chương trình “Đại sứ thanh thiếu niên 2026”, các em học sinh sẽ có cơ hội học hỏi và khám phá những nền văn hóa mới, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

“Tôi hy vọng các em sẽ nhớ về những ngày hôm nay như một dấu mốc đẹp trong hành trình trưởng thành của mình và như một khởi đầu của những tình bạn Việt Nam- Nhật Bản bền chặt,” Đại sứ nói.



Ông Watanabe Hiroyuki - Chủ tịch Quỹ AEON 1% Club Foundation - cho biết, trong suốt 36 năm qua, chương trình “Đại sứ thanh thiếu niên” đã tạo cơ hội cho học sinh trung học Nhật Bản và các nước, trong đó có Việt Nam, được giao lưu, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị và giao lưu quốc tế.

Chương trình “Đại sứ thanh thiếu niên” được thực hiện giữa Nhật Bản và Việt Nam là một minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước, từ đó nuôi dưỡng các “đại sứ hữu nghị' cho mối quan hệ giữa hai quốc gia.



Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu, học sinh hai nước đã cùng nhau biểu diễn một số tiết mục văn nghệ và thưởng thức các món ăn ngon đặc trưng của Việt Nam.



Đại diện cơ quan quản lý phía Việt Nam, bà Ngô Thị Diệp Lan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đánh giá chương trình có ý nghĩa thiết thực trong việc tiếp nối và thúc đẩy truyền thống ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ duy trì truyền thống tốt đẹp này, góp phần phát triển quan hệ giữa hai quốc gia.



Trước buổi giao lưu, các học sinh tham gia chương trình “Đại sứ thanh thiếu niên 2026” đã đến thăm Văn phòng Thủ tướng và Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản. Trong những ngày tới, các em sẽ trực tiếp tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm văn hóa truyền thống của đất nước Mặt trời mọc.



Quỹ AEON 1% Club Foundation được thành lập năm 1990 theo sáng kiến của Chủ tịch tập đoàn AEON Takuya Okada, theo đó tập đoàn sẽ trích 1% lợi nhuận trước thuế dành cho các hoạt động cộng đồng với 3 trụ cột chính là phát triển bền vững thế hệ sau, thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế và phát triển bền vững cộng đồng.

Cho đến nay đã có khoảng 2.700 học sinh trung học tham gia chương trình này. Năm 2026 là năm thứ 5 chương trình giữa Việt Nam và Nhật Bản được tổ chức.

Trong các ngày từ 19-24/10, các học sinh Nhật Bản sẽ sang Việt Nam để tiếp tục chương trình giao lưu./.

Thúc đẩy các dự án biểu tượng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản Việt Nam mong muốn JICA nghiên cứu các khoản vay ODA ưu đãi cho trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phối hợp thúc đẩy tiến độ nhiều dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước.

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