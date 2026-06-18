Ngày mai, 19/6, Hà Nội công bố điểm thi, điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày mai, 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.

Điểm chuẩn chênh lệch giữa các nguyện vọng kế tiếp là 0,5 điểm.

Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 19 đến 25/6. Chậm nhất ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ trả kết quả phúc khảo.

Từ 13 giờ 30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường Trung học phổ thông tổ chức xác nhận nhập học cho học sinh. Ngày 3/7, những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ được duyệt điểm chuẩn bổ sung.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay của Hà Nội năm nay có gần 124.000 thí sinh dự thi, đông nhất từ trước tới nay và tăng khoảng 21.000 em so với con số gần 103.000 thí sinh dự thi của năm 2025. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập của thành phố là gần 81.500 em, đạt tỷ lệ gần 66%.

Để tổ chức kỳ thi, Hà Nội đã bố trí gần 5.300 phòng thi chính thức, gần 400 phòng thi dự phòng tại 224 điểm thi, tăng 20 điểm thi so với năm 2025. Gần gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động để phục vụ kỳ thi./.

Thi lớp 10 tại Hà Nội: Kỳ thi nhiều đổi mới, nghiêm túc và phân hóa tốt hơn Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đây là kỳ thi lớp 10 có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay của Thủ đô.