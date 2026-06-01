Hôm nay, gần 17.000 lượt thí sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 trường chuyên

Hôm nay, 1/6, gần 17.000 lượt học sinh Hà Nội đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên. Thời gian thi mỗi môn là 150 phút. Mỗi thí sinh thi tối đa 2 môn.

Hà An
Thí sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hôm nay, 1/6, gần 17.000 lượt thí sinh Hà Nội sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên để xét tuyển vào 4 trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm: Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và Trung học phổ thông chuyên Sơn Tây.

Các thí sinh sẽ dự thi tại 27 điểm thi với hơn 700 phòng thi.

Buổi sáng sẽ diễn ra các môn thi Ngữ văn, Toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin học), ngoại ngữ khác (gồm tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức dành cho thí sinh thi vào các lớp chuyên ngoại ngữ). Thời gian làm bài của mỗi môn là 150 phút. Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài từ 8 giờ.

Buổi chiều tại các điểm thi diễn ra các môn Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học), Lịch sử và Địa lý (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý) và tiếng Anh. Thời gian làm bài mỗi môn là 150 phút. Thời gian tính giờ làm bài từ 14 giờ.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong mỗi buổi thi, thí sinh chỉ được chọn một môn chuyên để dự thi. Mỗi em được đăng ký tối đa 2 trong số 4 trường chuyên để dự tuyển.

Điểm xét tuyển vào trường chuyên được tính bằng tổng điểm các bài thi không chuyên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập (hệ số 1) và điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (hệ số 2).

Trước đó, trong các ngày 30 và 31/5, các thí sinh đã hoàn thành 3 bài thi không chuyên, gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ./.

(Vietnam+)
