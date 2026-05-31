Chính phủ phê duyệt đề án phát triển các đại học phía Nam vươn tầm châu Á

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 29/5/2026 phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á.

Mục tiêu chung của Đề án là phát triển 3 cơ sở giáo dục đại học gồm Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Việt Đức cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành những trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực châu Á; là động lực phát triển giáo dục đại học và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ.

Đề án xác định, đến năm 2030, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh duy trì vị trí trong nhóm 150 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á về kinh doanh và quản lý theo các bảng xếp hạng đại học quốc tế uy tín.

Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của nhóm 150 cơ sở giáo dục đại học uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Trường Đại học Việt Đức phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu, có chất lượng đào tạo và nghiên cứu xuất sắc, hệ thống quản trị hiện đại theo mô hình đại học nghiên cứu hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức.

Đề án cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể về quy mô đào tạo nhân lực chất lượng cao; phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh; thu hút sinh viên quốc tế; mở rộng hợp tác quốc tế; nâng cao tỷ lệ chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định khu vực và quốc tế.

Đến năm 2035, ba cơ sở giáo dục đại học trong đề án trở thành những cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, có hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn khu vực, duy trì vị thế thuộc nhóm trường hàng đầu châu Á trong những ngành, lĩnh vực thế mạnh.

Định hướng đến năm 2050, các cơ sở giáo dục đại học này, cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, duy trì chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á; giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ ở những lĩnh vực có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực.

Để thực hiện các mục tiêu trên, đề án tập trung triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất; mở rộng không gian phát triển của các cơ sở giáo dục đại học; đầu tư các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm chuyên sâu và hạ tầng số phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Đề án cũng chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý, giảng viên và nhà khoa học có năng lực hội nhập quốc tế; thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; phát triển đội ngũ nghiên cứu trẻ và các nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực trọng điểm.

Bên cạnh đó là đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế; đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục đại học; phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng; tăng cường liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật với các cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới.

Đề án cũng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao năng lực nghiên cứu, công bố quốc tế, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; tăng cường hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thị trường lao động.

Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam theo hướng chất lượng cao, hội nhập quốc tế và gắn kết chặt chẽ với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đề án không chỉ hướng tới xây dựng các cơ sở giáo dục đại học đạt trình độ tiên tiến trong khu vực mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Việc phát triển các đại học vươn tầm quốc tế và trở thành trung tâm khoa học, công nghệ của khu vực cũng là mục tiêu được Bộ Chính trị đặt ra trong Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.

Khoa học cơ bản và tầm nhìn chiến lược để phát triển đất nước thời đại mới Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về khoa học cơ bản cho thấy những yêu cầu mới về nhận thức, thể chế và phương thức vận hành để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

​