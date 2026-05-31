Trường nghề đặc thù dạy kiến thức phổ thông theo như giáo dục thường xuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hoá giáo dục phổ thông trong chương trình đào tạo các ngành, nghề đặc thù.

Dự thảo lần đầu tiên đưa ra khái niệm “ngành, nghề đặc thù,” bao gồm các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao hoặc các ngành nghề có tính chất đặc biệt về năng khiếu, kỹ năng cần đào tạo sớm khi người học còn trong độ tuổi phổ thông.

Theo đó, khối lượng kiến thức văn hóa giáo dục phổ thông trong chương trình đào tạo các ngành, nghề đặc thù đối với cấp tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đối với cấp trung học cơ sở, thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đối với cấp trung học phổ thông, thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự thảo yêu cầu cơ sở đào tạo ngành nghề đặc thù phải đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo theo quy định. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thực hiện cơ chế phối hợp tổ chức dạy học giữa cơ sở đào tạo ngành, nghề đặc thù với cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Theo đó, về đội ngũ, cơ sở đào tạo có thể linh hoạt sử dụng đội ngũ giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng, hợp đồng lao động hoặc giáo viên tham gia giảng dạy theo văn bản phối hợp. Về cơ sở vật chất, dự thảo cho phép các cơ sở đào tạo sử dụng chung hoặc phối hợp sử dụng cơ sở vật chất với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến khích các cơ sở ứng dụng chuyển đổi số, học liệu điện tử, phòng học trực tuyến và các phương thức dạy học phù hợp trong tổ chức giảng dạy.

Về chứng nhận, dự thảo quy định rõ người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông của các cấp học hoặc cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho người học. Đây là căn cứ quan trọng để bảo đảm quyền lợi học tập, học tiếp và liên thông của người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành, nghề đặc thù.

Dự thảo thông tư quy định rõ đối tượng áp dụng là các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện chương trình đào tạo ngành, nghề đặc thù, không bao gồm mô hình đào tạo tại các trường năng khiếu.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là cơ sở quan trọng để thống nhất cách hiểu và tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn quốc

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo thông tư nhằm giúp người học phát triển phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. Quy định này bảo đảm điều kiện để người học có thể tiếp tục học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên khi chuyển đổi môi trường học tập, cũng như học lên trình độ cao hơn trong giáo dục nghề nghiệp.

Việc ban hành thông tư này nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Nhà giáo, bổ sung hành lang pháp lý và lấp đầy khoảng trống đối với các đối tượng này trong thực tiễn hiện nay./.

