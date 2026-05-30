Hà Nội: Thêm một thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi thi môn Ngoại ngữ chiều nay, 30/5, toàn thành phố có gần 124.000 thí sinh dự thi trên tổng số trên 124.000 em đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99,68%. Số thí sinh vắng thi là 401 em.

Có một thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật do mang điện thoại vào phòng thi. Theo đó, tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi trong ngày đầu tiên là 2 hai em, với cùng lỗi mang điện thoại vào phòng thi. Theo quy chế, các thí sinh này sẽ bị đình chỉ thi.

Số thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi và hỗ trợ y tế do có vấn đề về sức khỏe là 5 em.

Tình hình ghi nhận tại các điểm thi tính đến 15 giờ ngày 30/5 cho thấy các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi.

Đề thi môn Ngoại ngữ được thí sinh đánh giá là vừa sức. Đề có câu hỏi phân hóa nhưng không quá khó.

Sáng mai, các em sẽ dự thi môn Toán, môn cuối cùng với các thí sinh không đăng ký thi chuyên. Với các thí sinh dự thi vào các trường trung học phổ thông chuyên, các em sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6./.

