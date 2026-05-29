Gần 125.000 thí sinh Thủ đô sẵn sàng cho "cuộc đua" vào lớp 10

Gần 125.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn tất thủ tục dự thi vào lớp 10 trong sáng nay 29/5. Toàn thành phố siết chặt quy chế, nỗ lực đảm bảo một kỳ thi an toàn và nghiêm túc.

Sáng nay (29/5), gần 125.000 thí sinh Thủ đô đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, sinh hoạt quy chế thi, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (thuộc phường Bạch Mai, Hà Nội), dù 9 giờ mới bắt đầu làm thủ tục nhưng từ sớm nhiều bậc phụ huynh cùng các em học sinh đã đến điểm thi để tra danh sách, tìm phòng thi. Nhìn chung, các thí sinh đã chuẩn bị tâm thế tự tin, thoải mái nhất để bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới./.