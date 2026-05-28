Tăng cường hợp tác phát triển giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 28/5, tại tỉnh Gia Lai, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức khai mạc “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ.”

Tham dự diễn đàn có gần 120 đại biểu là đại diện các cơ quan, ban, ngành; nhà quản lý giáo dục; Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố đối tác; ban giám hiệu các trường học; giáo viên tiếng Pháp cùng đại diện các mạng lưới giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CREFAP) thuộc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục Pháp ngữ trong khu vực.

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, địa phương luôn xác định giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa nền tảng đối với sự phát triển nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tăng cường hợp tác giáo dục, đa dạng hóa ngôn ngữ giảng dạy, mở rộng giao lưu văn hóa và kết nối tri thức quốc tế là hướng đi tỉnh đặc biệt quan tâm thúc đẩy.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, việc Diễn đàn được tổ chức tại Gia Lai là cơ hội để ngành giáo dục địa phương trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế trong không gian Pháp ngữ, các tổ chức giáo dục và nghiên cứu uy tín.

Đây cũng là dịp để Gia Lai giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một địa phương năng động, đổi mới, giàu bản sắc văn hóa.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã đánh giá thực trạng, vị thế và triển vọng phát triển tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục khu vực; đồng thời thảo luận các sáng kiến hợp tác nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tiếng Pháp tại Việt Nam.

Nhiều ý kiến tập trung vào giải pháp tăng sức hấp dẫn của các chương trình tiếng Pháp, chương trình song ngữ Pháp - Việt và giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng Pháp; thúc đẩy liên kết đào tạo quốc tế, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, tổ chức Pháp ngữ và địa phương.

Các phiên thảo luận chuyên đề cũng giới thiệu nhiều chương trình, sáng kiến và công cụ hỗ trợ cộng đồng giáo dục trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Pháp và đào tạo giáo viên.

Đáng chú ý, một phiên thảo luận chuyên sâu tập trung vào việc giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Pháp (DNL), qua đó khẳng định vai trò của tiếng Pháp không chỉ là ngoại ngữ mà còn là ngôn ngữ học thuật, chuyển tải tri thức trong nhiều lĩnh vực chuyên môn.

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm chung của các đối tác trong việc nâng cao sức hấp dẫn của tiếng Pháp đối với thế hệ trẻ. Mục tiêu là đưa tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ hữu ích, mở ra cơ hội học tập, nghề nghiệp và hội nhập quốc tế cho thanh niên.

Hiện Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm quan trọng của cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á. Với 32 cơ sở giáo dục được cấp chứng nhận chất lượng “LabelFrancÉducation” cùng nhiều hồ sơ mới đang được xem xét, Việt Nam cho thấy sự phát triển tích cực trong giảng dạy tiếng Pháp và song ngữ.

Không chỉ là ngoại ngữ, tiếng Pháp tại Việt Nam ngày càng được khẳng định là ngôn ngữ của tri thức, khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Thông qua triển khai các môn học chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Pháp, các cơ sở giáo dục Pháp ngữ đang góp phần đào tạo thế hệ học sinh, sinh viên đa ngôn ngữ, có tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng với những thách thức của thế kỷ XXI.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) đã ký tuyên bố chung, khẳng định cam kết tăng cường hợp tác, thúc đẩy giảng dạy tiếng Pháp và phát triển cộng đồng giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam./.

