Đội tuyển Brazil nín thở vì Neymar: "Canh bạc" chưa đánh đã thua của Ancelotti?

Chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2026 khởi tranh, nhưng thay vì nói về giấc mơ ngôi sao thứ 6, người Brazil lại phải nín thở chờ kết quả chụp chiếu của ngôi sao Neymar.

Neymar được triệu tập trở lại đội tuyển Brazil trong danh sách dự World Cup 2026, sau quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương. Anh đã không khoác áo Selecao kể từ năm 2023, từng trải qua giai đoạn khó khăn tại Al Hilal, rồi trở về Santos trong nỗ lực tìm lại thể trạng và cảm giác bóng.

Chính vì thế, sự trở lại của Neymar ban đầu tạo ra rất nhiều kỳ vọng. Với người hâm mộ Brazil, đây có thể là vũ điệu Samba cuối cùng của anh ở một kỳ World Cup.

Một Neymar lành lặn, dù không còn ở đỉnh cao tốc độ, vẫn có thể tạo ra sự khác biệt bằng nhãn quan, kỹ thuật và bản lĩnh của một siêu sao đã đi qua quá nhiều trận cầu lớn. Nhưng cũng chính vì thế, chấn thương mới nhất của Neymar khiến Brazil hoang mang./.