Lý do ông Park Hang-seo đồng ý dẫn dắt đội bóng vô danh của Thái Lan

Sau gần 3 năm rời ghế thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cuối cùng đã chọn điểm đến mới đầy bất ngờ trong sự nghiệp cầm quân.

Viết Thành
Điều khiến nhiều người bất ngờ là thầy Park không trở lại với một đội tuyển quốc gia, cũng không dẫn dắt một câu lạc bộ lớn tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản hay một đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Thay vào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc lại nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC, một đội bóng Thái Lan vừa xuống hạng và sẽ thi đấu tại Thai League 2 mùa tới.

Đây là một quyết định tạo ra rất nhiều tranh luận. Bởi với danh tiếng của huấn luyện viên Park Hang-seo, người hâm mộ có quyền kỳ vọng ông sẽ chọn một bến đỗ lớn hơn, một đội bóng có vị thế hơn, hoặc ít nhất là một dự án xứng tầm ở giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Á./.

