Đội tuyển Jordan hội quân, sẵn sàng cho kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử

Đội tuyển Quốc gia Jordan đã chính thức bắt đầu đợt tập huấn tại Thủ đô Amman vào Chủ Nhật vừa qua, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch World Cup đầu tiên trong lịch sử của mình.

Ở buổi tập đầu tiên, các tuyển thủ Jordan hào hứng hoàn thành các bài tập dưới sự giám sát chặt chẽ của huấn luyện viên trưởng Jamal Sellami.

Trong những tháng gần đây, huấn luyện viên Sellami tập trung nâng cao nền tảng thể lực và chiến thuật cho các cầu thủ thông qua các trại huấn luyện và những trận giao hữu chất lượng, đồng thời ông cũng mở rộng danh sách tuyển chọn nhằm tìm ra đội hình cân bằng nhất trước ngày hội bóng đá thế giới.

Đội tuyển Jordan đặt nhiều kỳ vọng vào một nhóm cầu thủ được xem là có khả năng tạo đột biến, nổi bật nhất là Musa Al-Taamari - ngôi sao đang thi đấu cho Câu lạc bộ Rennes tại Giải Vô địch Quốc gia Pháp, gây ấn tượng nhờ tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng tạo cơ hội trong khu vực tấn công.

Những năm gần đây, bóng đá Jordan đã có bước tiến mạnh mẽ cả ở cấp độ khu vực lẫn châu lục.

Đội tuyển nước này từng vào tới chung kết Asian Cup 2023 lần đầu tiên trong lịch sử trước khi thất bại trước Qatar. Sau đó, Jordan tiếp tục khẳng định vị thế bằng việc giành quyền vào chung kết Arab Cup 2025, nơi họ để thua Maroc, nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ màn trình diễn ấn tượng.

Theo kế hoạch, đội tuyển Jordan sẽ có trận giao hữu với Thụy Sĩ vào ngày 31/5, trước khi bay sang Mỹ để tranh tài tại bảng J cùng với nhà đương kim vô địch Argentina, đội tuyển Algeria và đội tuyển Áo.

World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11/6 và kéo dài đến ngày 19/7, được đồng tổ chức tại 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico./.

