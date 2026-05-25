World Cup 2026: Sàn diễn thời trang của bóng đá thế giới

Khi World Cup 2026 khởi tranh vào mùa Hè này, khu vực Bắc Texas (Mỹ) sẽ không chỉ là nơi diễn ra những trận cầu đỉnh cao, mà còn trở thành “sàn catwalk” lớn nhất hành tinh của bóng đá thế giới.



Tám đội tuyển quốc gia góp mặt tại đây sẽ mang theo những bộ trang phục do các “ông lớn” thời trang thể thao như Nike, Adidas và Puma thiết kế - nơi mỗi chiếc áo không chỉ đại diện cho bóng đá, mà còn là biểu tượng văn hóa, lịch sử và cả ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD.



Ở kỳ World Cup này, các đội tuyển Anh, Hà Lan và Croatia sẽ mặc thiết kế của Nike; Argentina, Nhật Bản và Thụy Điển gắn bó với Adidas; tuyển Áo hợp tác cùng Puma, còn Jordan sử dụng trang phục do Kelme thiết kế.



Trong khi các cổ động viên “Cơn lốc màu da cam” sẽ phủ kín khán đài và đường phố bằng sắc cam nổi bật, các cầu thủ Hà Lan lại xuất hiện với diện mạo giản dị hơn. Với nền trắng kết hợp các điểm nhấn màu cam, bộ trang phục World Cup 2026 được cho là thanh lịch hơn nhiều so với mẫu áo năm 2022 vốn có nền xanh cùng chi tiết đen và cam.



Nếu trận đấu giữa Hà Lan và Nhật Bản được quyết định bằng phong cách thời trang, Nhật Bản có lẽ sẽ giành chiến thắng. Thiết kế trang phục của đội Nhật Bản mang dáng dấp của một chiếc áo bóng chày cổ điển.

Bộ trang phục được tạo ra dựa trên ý tưởng “Những sắc màu vượt đường chân trời” với nền trắng cùng 12 sọc dọc nhiều màu sắc. Mười một sọc tượng trưng cho số cầu thủ trên sân trong mỗi trận đấu. Sọc cuối cùng dành để tôn vinh “thành viên thứ 12” của đội tuyển - người hâm mộ. Nhiều chuyên gia đánh giá thiết kế này có thể trở thành một mẫu áo kinh điển của World Cup 2026.



Hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá Anh và Nike được cho là trị giá hơn 500 triệu USD. Đội tuyển Anh chọn tông đỏ chủ đạo cho áo sân khách, kết hợp cùng xanh navy và trắng.

Ẩn sau thiết kế tưởng như đơn giản là hàng loạt chi tiết giàu tính biểu tượng: cờ Thánh George, logo “Ba chú sư tử”, dòng chữ “hạnh phúc và vinh quang” lấy từ quốc ca Anh và ngôi sao vàng phía trên huy hiệu-biểu tượng cho chức vô địch World Cup 1966. Người hâm mộ “Xứ sương mù” đang hy vọng đội tuyển của họ sẽ bổ sung thêm ngôi sao thứ hai sau mùa Hè này.



Đội tuyển Croatia gây chú ý với thiết kế nhuốm màu hoài cổ kỳ giải năm 1998 - kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của họ. Những họa tiết caro đặc trưng được đưa trở lại như lời tri ân thế hệ từng giúp Croatia giành hạng Ba thế giới, đồng thời gợi nhớ tới huyền thoại Davor Suker. Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng Croatia mặc trang phục của Nike sau 26 năm hợp tác, trước khi chuyển sang “bắt tay” cùng Adidas.



Thiết kế trang phục cho đội Argentina tại giải năm nay không phải nhiệm vụ dễ dàng. Trong bối cảnh đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao Lionel Messi, bộ áo sân khách màu đen với các họa tiết xoáy xanh lấy cảm hứng từ nghệ thuật fileteado tại Buenos Aires được xem như một “di sản văn hóa” hơn là trang phục thể thao thông thường.



Với đội tuyển Áo, mặt trước trang phục sân khách có họa tiết đá cẩm thạch màu xanh lá cây và hồng trên nền trắng. Phía trên là các đường vòm hình học màu vàng. Trong khi đó, mặt sau đơn giản hơn với nền trắng cùng dòng chữ “Oesterreich” (nước Áo) trải ngang phần cổ áo.

Thiết kế này nhằm tôn vinh văn hóa quán càphê Kaffeehaus, nơi những người tiên phong của bóng đá Áo từng tụ họp thảo luận chiến thuật vào đầu thế kỷ 20. Bộ trang phục này nằm trong chuỗi hợp tác lâu dài giữa Áo và Puma, vốn đã kéo dài hơn nửa thế kỷ.



Đội tuyển Thụy Điển đã có hành trình giành vé dự World Cup khá khác thường trong mùa Hè này. Dù vậy, các cầu thủ vẫn sẽ diện bộ trang phục do Adidas thiết kế tại giải đấu. Họ sẽ tới Dallas với phong cách hoài cổ mang hơi hướng thập niên 1970. Áo sân khách có nền xanh với các chi tiết xanh nhạt và điểm nhấn màu vàng. Phía sau cổ áo có dòng chữ “Sverige” (Thụy Điển).



Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại World Cup, đội tuyển Jordan mang tới giải đấu bộ trang phục đơn giản nhưng giàu bản sắc. Chi tiết đỏ - trắng trên tay áo đấu sân khách được lấy cảm hứng từ shemagh - loại khăn trùm đầu truyền thống tại quốc gia này./.

