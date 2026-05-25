Iran và Mỹ tiến gần thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz

Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao chính quyền nước này cho biết Washington và Iran đang soạn thảo khuôn khổ Bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz.



Theo tờ The Washington Post, quan chức trên lưu ý tính đến ngày 24/5, Mỹ và Iran chưa ký kết thỏa thuận chính thức nào và hiện cũng chưa rõ khuôn khổ trên có tính ràng buộc ra sao.



Trong khi đó, một nhà ngoại giao cho biết đề xuất mới nhất đang chờ phía Iran chấp thuận. Theo đó, sau khi Iran ký bản ghi nhớ, trong vòng 30 ngày, nước này sẽ lập tức mở lại eo biển Hormuz và triển khai các biện pháp đảm bảo hoạt động giao thương trở lại như trước xung đột.

Cũng theo đề xuất, Iran, Mỹ và các đồng minh sẽ tuyên bố chấm dứt lập tức mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Đề xuất cũng bao gồm việc Iran tái khẳng định sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên sẽ làm việc trong 2 tháng tiếp theo để thống nhất về cơ chế xử lý kho dự trữ vật liệu urani làm giàu của Iran.



Trước đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei ngày 23/5 cho biết nước này và Mỹ đang trong giai đoạn cuối của tiến trình soạn thảo bản ghi nhớ gồm 14 điểm và kết quả sẽ được công bố trong 3-4 ngày tới.

Theo lời người phát ngôn, những điểm chính của văn kiện liên quan đến vấn đề ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran và việc gỡ bỏ phong tỏa tài sản của Iran tại các ngân hàng nước ngoài./.

