Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Singapore và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore và dự, phát biểu tại Đối thoại Shangri-la, phóng viên TTXVN tại Singapore đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới.

- Thưa Đại sứ, xin Đại sứ đánh giá về tầm quan trọng và ý nghĩa chuyến thăm Singapore sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ Việt Nam-Singapore, trong bối cảnh hai nước đang đẩy mạnh triển khai nội hàm của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện được ký kết hồi năm ngoái, và đặc biệt là hợp tác kênh Đảng?

Đại sứ Trần Phước Anh: Chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore có ý nghĩa hết sức đặc biệt và quan trọng.

Lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự và có phát biểu chính, dẫn đề tại một sự kiện đa phương về an ninh rất quan trọng của khu vực. Đây là diễn đàn tập hợp rất nhiều các nhà lãnh đạo tầm cỡ trên thế giới để trao đổi, bàn về tình hình an ninh quốc phòng của khu vực và thế giới.

Trước đây, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng dự và phát biểu tại diễn đàn. Tuy nhiên với vai trò Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại một diễn đàn quan trọng như vậy.

Thứ hai, Singapore là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước sau khi Việt Nam vừa kiện toàn lãnh đạo cấp cao. Điều này cho thấy tầm quan trọng cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Singapore, đối với quan hệ Việt Nam-Singapore trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động.

Thứ ba, trong vòng hơn 1 năm kể từ tháng 3/2025, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã 2 lần đến thăm Singapore. Điều đó cũng cho thấy sự quan trọng của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore cũng như ý nghĩa của chuyến thăm này trong bối cảnh cả Singapore và Việt Nam đều đang có những quyết tâm về mặt chiến lược, chính sách để thúc đẩy phát triển mang tính trung hạn và dài hạn của đất nước mình.

Đối với Singapore, đó là sự điều chỉnh về chính sách kinh tế cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Còn đối với Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam tầm nhìn đến năm 2045.

Trong bối cảnh như vậy, lãnh đạo cao nhất của Đảng, của Nhà nước Việt Nam đến thăm Singapore cũng cho thấy ý nghĩa quan trọng, sự đặc biệt của chuyến thăm, của quan hệ Việt Nam-Singapore.

Thứ tư, chuyến thăm nhấn mạnh sự tăng cường hợp tác về mặt kênh đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động nhân dân (PAP) của Singapore.

Với tất cả những ý nghĩa như vậy, tôi cho rằng chuyến thăm sắp tới sẽ tạo ra xung lực mới, động lực mới để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới sau khi hơn một năm qua hai nước đã tăng cường và thúc đẩy quan hệ trên mọi mặt của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

- Thưa Đại sứ, điểm mạnh trong hợp tác giữa Việt Nam và Singapore là gì và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo thêm động lực ra sao cho những lĩnh vực hợp tác nổi trội mà hai bên cùng quan tâm?

Đại sứ Trần Phước Anh: Trong hơn 1 năm qua, sau khi lãnh đạo hai bên đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, có thể nói sự hợp tác trên mọi mặt của Việt Nam và Singapore đã được thúc đẩy và đạt được những kết quả rất cụ thể.

Ví dụ cơ bản nhất là quan hệ về thương mại và đầu tư. Năm 2025, hai nước đã đạt được cột mốc kỷ lục về kim ngạch thương mại song phương, trị giá khoảng 40 tỷ đôla Singapore (hơn 31,3 tỷ USD), tăng gần 25% so với mức của năm 2024, lúc đó chỉ khoảng tầm 32 tỷ SGD.

Trong 4 tháng đầu năm nay, giá trị kim ngạch thương mại vẫn tiếp tục tăng, điều đó cho thấy sự giao lưu về mặt thương mại, xuất nhập khẩu giữa hai nước vẫn đang trên đà phát triển hết sức tốt đẹp.

Thứ hai, về quan hệ đầu tư, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ hai ở Việt Nam và khoảng cách đối với nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất cũng ngày càng thu hẹp lại, theo số liệu là khoảng 91,6 tỷ USD giá trị FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) của Singapore tại Việt Nam.

Nếu xét riêng năm 2025 thì Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, và các lĩnh vực đầu tư cũng tiếp tục được mở rộng.

Đối với những lĩnh vực mà trước nay đã đầu tư rất nhiều thì càng được tăng cường hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực bất động sản về công nghiệp, về cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ về tài chính xanh, kinh tế số, đặc biệt là về logistics.

Lĩnh vực thứ hai cũng là trọng tâm hợp tác của Việt Nam và Singapore là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là trọng tâm trong hướng phát triển đột phá của Việt Nam trong thời gian tới.

Singapore cũng là một trung tâm rất mạnh về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là hệ sinh thái về khởi nghiệp. Trong năm qua, sự tương tác giữa các cấu phần trong hệ sinh thái của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tiếp tục được tăng cường, các quỹ đầu tư, văn phòng gia đình của Singapore thường xuyên sang thăm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam, cũng như tìm những đối tác để đầu tư vào hoặc cùng phát triển những công nghệ mới mà hai bên đều có nhu cầu.

Lĩnh vực nữa là về công nghệ mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), hoặc vật liệu mới và công nghệ về không gian. Việt Nam rất quan tâm, và Singapore cũng có định hướng trở thành trung tâm của khu vực về những lĩnh vực này, nhất là trong xác định những tiêu chuẩn, chuẩn mực trong các lĩnh vực công nghệ đó. Để phát triển nhanh, Việt Nam cần có sự hợp tác với Singapore trong lĩnh vực như vậy.

Thứ ba là về năng lượng, vẫn tiếp tục câu chuyện năng lượng xanh, năng lượng sạch, vì trong cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới hiện nay, trước nhu cầu về năng lượng, về đảm bảo an ninh năng lượng của Singapore cũng như của Việt Nam và nhiều quốc gia khác, lãnh đạo cũng như doanh nghiệp hai nước đang rất quan tâm.

Những dự án như điện gió ngoài khơi giữa Việt Nam và Singapore cũng đang được thúc đẩy để làm sao tạo thêm được không gian, dư địa cũng như đa dạng hóa nguồn cung đối với năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia vì không có năng lượng thì mục tiêu phát triển hai chữ số rất khó đạt được.

Đối với Singapore, với đặc thù là nước có diện tích rất nhỏ, sự phụ thuộc vào năng lượng là rất lớn vì họ phải nhập khẩu phần lớn.

Ngoài ra, vấn đề hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo về lãnh đạo trong các khía cạnh liên quan đến quản trị nhà nước, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực hành chính công để nâng hiệu quả, cũng là nội dung trọng tâm phát triển giữa hai bên trong thời gian tới.

- Thưa Đại sứ, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la, một diễn đàn an ninh quốc phòng thường niên quan trọng hàng đầu châu Á được tổ chức tại Singapore, có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh biến động địa chính trị khu vực và thế giới hiện nay?

Đại sứ Trần Phước Anh: Một trọng tâm của chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là tham dự và phát biểu chính, dẫn đề tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-la. Đây là dịp rất tốt.

Trước tiên, điều này cho thấy sự quan tâm đánh giá cao của ban tổ chức đối thoại cũng như của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Thế giới cũng muốn lắng nghe tiếng nói, quan điểm của Việt Nam cũng như cách tiếp cận của Việt Nam đối với vấn đề an ninh quốc phòng của khu vực và thế giới.

Thứ hai, đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam truyền tải thông điệp về chính sách đối ngoại của Việt Nam, chính sách đối ngoại về độc lập tự chủ, đa dạng hóa đa phương hóa, là bạn bè là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cũng như chia sẻ về tầm nhìn và cách tiếp cận của Việt Nam đối với các vấn đề của khu vực mà các nước đang rất quan tâm, làm sao để duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Đông Nam Á, châu Á-Thái Bình Dương cũng như các khu vực khác trên thế giới. Điều đó phản ánh vị thế, uy tín và tiếng nói ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Một điều quan trọng nữa là Việt Nam, Singapore và các thành viên khác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có cơ chế, cũng như mong muốn duy trì được vị trí trung tâm của ASEAN, sự đoàn kết của ASEAN trong bối cảnh tình hình địa chính trị hiện nay. Tôi nghĩ đây là một diễn đàn, nền tảng rất quan trọng, rất phù hợp để Việt Nam thể hiện được tiếng nói và quan điểm của mình.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Thương mại Việt Nam-Singapore tiếp tục tăng trưởng tích cực Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất siêu hàng hóa có xuất xứ nội địa từ Việt Nam sang Singapore đạt tới gần 5,4 tỷ SGD (khoảng 4,5 tỷ USD).