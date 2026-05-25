Judo Việt Nam gặt hái thành công lớn tại giải vô địch Đông Nam Á 2026

Đội tuyển Judo Việt Nam đã khép lại hành trình tại Giải Vô địch Judo Đông Nam Á 2026 với thành tích rất ấn tượng, khi giành tổng cộng 119 huy chương các loại, gồm 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 51 huy chương đồng.

Giải vô địch Judo Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 19-24/5 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, quy tụ 425 huấn luyện viên và vận động viên đến từ 7 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines và Lào.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của judo Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời cho thấy chiều sâu lực lượng đáng ghi nhận ở cả hệ trẻ lẫn hệ vô địch./.