Các chỉ tiêu trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026

Sáng 23/5/2026, tại xã biên giới Ba Chúc (tỉnh An Giang), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Diễn ra từ tháng 4-8/2026 với nhiều nội dung xuyên suốt, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 không chỉ là sự tiếp nối những kết quả đã đạt được, mà còn thể hiện bước chuyển về tư duy và phương thức tổ chức, chuyển trọng tâm từ số lượng sang nâng cao chất lượng; từ hoạt động mang tính hỗ trợ ngắn hạn sang tạo dựng các giá trị bền vững; từ cách làm theo phong trào sang tiếp cận hướng quản trị chương trình, dự án gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Chiến dịch đặt ra các chỉ tiêu trọng tâm, trong đó nổi bật: Tổ chức cho 10 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; trồng mới 8 triệu cây xanh; hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 25 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên.../.

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 Qua 27 năm triển khai, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trở thành một trong những phong trào tiêu biểu, là môi trường thực tiễn rộng lớn để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành.