Multimedia

Infographics

Các chỉ tiêu trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 không chỉ là sự tiếp nối những kết quả đã đạt được, mà còn thể hiện bước chuyển về tư duy và phương thức tổ chức...

cac-chi-tieu-trong-tam-cua-chien-dich-thanh-nien-tinh-nguyen-he-nam-2026-1.jpg

Sáng 23/5/2026, tại xã biên giới Ba Chúc (tỉnh An Giang), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Diễn ra từ tháng 4-8/2026 với nhiều nội dung xuyên suốt, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 không chỉ là sự tiếp nối những kết quả đã đạt được, mà còn thể hiện bước chuyển về tư duy và phương thức tổ chức, chuyển trọng tâm từ số lượng sang nâng cao chất lượng; từ hoạt động mang tính hỗ trợ ngắn hạn sang tạo dựng các giá trị bền vững; từ cách làm theo phong trào sang tiếp cận hướng quản trị chương trình, dự án gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Chiến dịch đặt ra các chỉ tiêu trọng tâm, trong đó nổi bật: Tổ chức cho 10 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; trồng mới 8 triệu cây xanh; hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 25 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tình nguyện Hè năm 2026 #Chiến dịch Thanh niên tình nguyện #Tháng hành động vì trẻ em An Giang
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quy định mới về mức hỗ trợ tài chính khi sinh con

Quy định mới về mức hỗ trợ tài chính khi sinh con

Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số, quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2.000.000 đồng/phụ nữ khi sinh con.

Ngày Hiến mô, tạng Việt Nam 20/5: Cho đi là còn mãi

Ngày Hiến mô, tạng Việt Nam 20/5: Cho đi là còn mãi

Việc công bố và tổ chức Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng nhằm tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấc cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn xã hội đối với công tác hiến, ghép mô, tạng.