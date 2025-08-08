Hà Tĩnh: Lớp học hè 0 đồng của những cô giáo áo xanh tình nguyện

Hè này, thay vì nghỉ ngơi sau một năm học căng thẳng, một nhóm nữ đoàn viên - sinh viên trẻ tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh đã chọn cách lan tỏa tri thức bằng việc mở lớp học “0 đồng” cho những em nhỏ trên địa bàn, giúp các em củng cố, ôn tập kiến thức để mùa hè trôi qua ý nghĩa.

Áo xanh tình nguyện ươm mầm tri thức

Lớp học đặc biệt này do Chi đoàn Thanh niên Tổ dân phố 3 (xã Thạch Hà) tổ chức đều đặn mỗi tối lúc 19 giờ 30 phút tại Nhà văn hóa Tổ dân phố. Lớp học ưu tiên dành cho học sinh Tiểu học (từ lớp 2 đến lớp 5) và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Các em được ôn tập ba môn học chính là Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Người thành lập ra “lớp học hè 0 đồng” này là bạn Nguyễn Thị Phương Nhi, trú tại Tổ dân phố 3, xã Thạch Hà. Phương Nhi hiện đang là sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế).

Bạn Phương Nhi chia sẻ, việc này xuất phát từ mong muốn đem những kiến thức sư phạm mà mình học được truyền tải cho những em nhỏ ở quê hương. Đồng thời, em nhận thấy thời gian nghỉ hè của các em nhỏ khá dài, nếu không củng cố kiến thức, các em dễ sa đà vào điện thoại, tivi, năm học mới rất khó bắt nhịp.

Nói là làm, bạn Phương Nhi liên hệ cùng một nhóm các bạn trẻ trên địa bàn và được hưởng ứng ngay. Ý tưởng của bạn Phương Nhi đưa ra được Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Thạch Hà và ban cán sự Tổ dân phố 3 nhiệt tình ủng hộ.

Khi Chi đoàn có ý định đăng bài tuyển sinh trên nhóm Zalo của Tổ dân phố, phụ huynh phản hồi rất tích cực và ngay sau đó, 1 lớp học với gần 15 em, gồm các bạn nhỏ từ lớp 1 đến lớp 6 được thành lập. Địa điểm tổ chức lớp học được Tổ dân phố 3 cho mượn ngay tại Nhà văn hóa Tổ dân phố.

Đội ngũ các cô giáo tình nguyện chính là những đoàn viên trẻ nhiệt huyết, có bạn đang là sinh viên các trường đại học sư phạm, có bạn đã ra trường đi làm nhưng vẫn dành trọn tâm huyết cho lớp học.

Điều đáng khâm phục là dù bận rộn với công việc riêng, thậm chí có bạn ban ngày đi gia sư để trang trải cuộc sống nhưng tối đến, họ đều có mặt tại lớp học 0 đồng, sẵn sàng trao đi kiến thức.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Sức lan tỏa của lớp học còn thể hiện ở việc không chỉ thu hút học sinh trên địa bàn Tổ dân phố 3 mà một số em nhỏ đến từ các Tổ dân phố, xã khác cũng đến học. Điều này cho thấy, mô hình thực sự chạm đến nhu cầu của phụ huynh và học sinh.

Lớp học triển khai từ đầu tháng 7 đến nay, có 4 cô giáo: Cô Trần Thị Thơ, sinh viên Khoa Sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đảm nhận dạy môn Tiếng Việt; cô Phương Nhi là sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh đảm nhận dạy môn Tiếng Anh; cô Hoàng Thị Nhung là cử nhân Kế toán đảm nhận dạy môn Toán; cô Nguyễn Thị Thúy Thanh là cử nhân Giáo dục Tiểu học sẽ luyện chữ và dạy cho chung cho các em Tiểu học.

Vì học sinh có nhiều độ tuổi, cấp độ lớp khác nhau, nên mỗi buổi học, các em sẽ được phân thành 4 nhóm do 4 cô trực tiếp kèm cặp. Cô giáo tình nguyện chủ động in đề, giao bài và chữa bài cho các em.

Bên cạnh việc học, để động viên tinh thần các em nhỏ, cô giáo tình nguyện còn mua bánh kẹo, tổ chức trò chơi nhỏ giúp các em có thêm hứng thú.

Em Trần Phương Mai, học sinh năm nay lên lớp 6 chia sẻ: “Các chị dạy rất tận tình. Em có bài nào không hiểu đều mang đến để các chị giảng lại cho. Không chỉ dạy kiến thức, các chị còn truyền cảm hứng cho em, tiếp thêm động lực để em ước mơ theo đuổi ngành sư phạm.”

Đánh giá cao sáng kiến của Chi đoàn Tổ dân phố 3 và nhóm đoàn viên, sinh viên, chị Nguyễn Thị Vân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thạch Hà cho biết, đây là một mô hình rất hay và cần được nhân rộng.

Hoạt động này không chỉ thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn trong việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng mà còn khẳng định sự chủ động, sáng tạo của các đoàn viên.

Lớp học 0 đồng mang lại hiệu quả thiết thực, giúp học sinh ôn tập kiến thức, giảm thời gian sử dụng điện thoại, đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh.

Đoàn xã tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích các Chi đoàn khác học tập, triển khai mô hình tương tự để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng”./.

Lan tỏa yêu thương hướng về phía Tây Nghệ An Hàng ngàn người dân, giáo viên tại các bản, xã, trường không bị ảnh hưởng đã tình nguyện về vùng lũ các xã phía Tây Nghệ An, mang theo cuốc, xẻng, hỗ trợ lương thực để giúp đồng bào vùng ngập nặng.