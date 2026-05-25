Nếu không muốn bị trụy tim hãy làm 6 điều này trong những ngày trời nắng nóng

Các chuyên gia khí tượng cho rằng, trong tháng Năm, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước.

Riêng số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm tập trung ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế).

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong...

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp.

Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức./.