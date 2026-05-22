Triển khai đồng bộ Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi từ đầu năm 2027

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 920/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, nhằm bảo đảm Luật được thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên phạm vi cả nước từ ngày 1/1/2027.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kể từ ngày 01/01/2027, Luật được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, đầy đủ trên phạm vi cả nước.

Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật trợ giúp pháp lý trong giai đoạn hiện nay.

Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về hoạt động trợ giúp pháp lý

Kế hoạch đưa ra các nội dung nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện như sau:

Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý để phù hợp với quy định của Luật; phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp thực hiện việc rà soát, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát, xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ này ở cấp địa phương. Thời gian hoàn thành: Quý 3, quý 4/ 2026.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và biện pháp bảo đảm thi hành trước ngày 15/9/2026.

Đồng thời, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và Thông tư liên tịch số 29/2025/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC- VKSNDTC.

Thời gian trình: trước ngày 31/10/2026.

Tổ chức hội nghị quán triệt và tập huấn triển khai thi hành Luật

Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị quán triệt nội dung của Luật và tập huấn triển khai thi hành Luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho các bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan.

Hình thức tổ chức: Trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp các hình thức.

Thời gian thực hiện: Quý 2, 3, 4/2026.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho các cơ quan, đơn vị của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp các hình thức.

Thời gian thực hiện: Quý 3, 4/2026.

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, các bộ, ngành tổ chức tập huấn các nội dung mới của Luật và phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ, công chức của các bộ, ban, ngành có liên quan. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai nhiệm vụ này ở cấp địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý 3, 4/2026.

Tổ chức truyền thông, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương xây dựng Kế hoạch truyền thông nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của Luật; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đến người dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Thời gian thực hiện: Quý 3, 4/2026.

Trong Quý 3, 4/2026 và các năm tiếp theo, Bộ Tư pháp biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác truyền thông, phổ biến các quy định của Luật; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Đồng thời, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến rộng rãi các quy định của Luật; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật thông qua các phương tiện truyền thông, chuyển đổi số và các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai nhiệm vụ này tại địa phương. Thời gian thực hiện: Quý 3, 4/2026.

Trong Quý 4/2026, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành có liên quan ở trung ương tổ chức thực hiện hội nghị và các sản phẩm truyền thông khác về những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật.

Rà soát người thuộc diện được trợ giúp pháp lý và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương

Hằng năm, Bộ Tư pháp (ở trung ương) tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và những người có liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nhiệm vụ này ở cấp địa phương.

Trong Quý 4/2026, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý; rà soát các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương bảo đảm Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu chuyên nghiệp ở địa phương; đánh giá nhu cầu thành lập các Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý tại địa phương và đề xuất giải pháp kiện toàn, phát triển mạng lưới tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý phù hợp với điều kiện của địa phương, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý một cách kịp thời, có chất lượng.

Năm 2027 và các năm tiếp theo, Bộ Tư pháp kiểm tra công tác tổ chức thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật./.

