Chính trị

Việt Nam lên tiếng về cáo trạng hình sự của Hoa Kỳ đối với nguyên lãnh đạo Cuba

Liên quan đến việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành cáo trạng hình sự đối với ông Raúl Castro, Việt Nam kêu gọi đối thoại xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Minh Thu
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: BNG)
Liên quan đến cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Đại tướng Raúl Castro, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raúl Castro."

Chia sẻ về phản ứng của Việt Nam trước cáo buộc trên, ngày 22/5, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam kêu gọi đối thoại xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em, kêu gọi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu dỡ bỏ bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba," bà Phạm Thu Hằng nói./.

(Vietnam+)
