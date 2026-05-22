Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển, sáng 22/5, tại trụ sở Hội đồng An ninh Liên bang Nga ở thủ đô Moskva, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Cùng tham gia các hoạt động của đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng và hợp tác năng lượng-dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, nổi bật là hợp tác giữa các quân, binh chủng và cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước; hợp tác đào tạo; nghiên cứu khoa học-công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; phối hợp tại các cơ chế đa phương quốc tế do mỗi bên chủ trì tổ chức; cũng như phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Quang cảnh cuộc hội kiến giữa Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga tại Moscow. (Ảnh: BQP)

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và dành học bổng đào tạo cho quân nhân Việt Nam.

Đại tướng Sergei Shoigu nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp và kết quả đạt được trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam vào tháng 12/2025, đồng thời chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Sergei Shoigu khẳng định Liên bang Nga luôn ưu tiên phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm, gặp gỡ và tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất như tăng cường trao đổi kinh nghiệm; thúc đẩy hợp tác rà phá bom mìn nhân đạo; giáo dục, tuyên truyền lịch sử quân sự nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác đào tạo; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thông qua đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hợp tác y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, cũng như bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển./.