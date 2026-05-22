Việt Nam và Liên bang Nga đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 22/5, tại thủ đô Moskva, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển.

Cùng tham dự Phiên họp có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cùng đại diện các cơ quan chức năng của hai nước.

Phát biểu tại Phiên họp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn đánh giá cao vị thế cường quốc biển của Liên bang Nga, đồng thời nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hội đồng Biển Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev bày tỏ vui mừng được cùng Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì Phiên họp, đồng thời nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực biển có vai trò quan trọng trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, phù hợp với định hướng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Hai bên thống nhất đánh giá, trên cơ sở các nội dung đã được thống nhất tại Phiên họp tham vấn lần thứ nhất tổ chức tại Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực biển giữa hai nước thời gian qua đã được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các lĩnh vực hợp tác nổi bật gồm hợp tác hải quân; ký kết các văn bản hợp tác; công nghiệp đóng tàu; nghiên cứu khoa học biển trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga về nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái biển; hợp tác dịch vụ và vận tải biển.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev ký kết và trao Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: BQP)

Hai bên cũng đánh giá hợp tác đào tạo tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, trong đó có đào tạo cán bộ hải quân.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào việc thực hiện các văn bản hợp tác đã ký kết; tăng cường hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước; thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và vận tải biển.

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết và trao Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga giai đoạn 2026-2030./.