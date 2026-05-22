Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với châu Phi

Tối 22/5, tại Hà Nội, Nhóm các Đại sứ châu Phi tại Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày châu Phi (25/5/1963-25/5/2026).

Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chính phủ và nhân dân các nước châu Phi, các Đại sứ và Trưởng phái đoàn ngoại giao châu Phi, cùng toàn thể bạn bè châu Phi hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Điểm lại những dấu ấn lịch sử, Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam và các quốc gia châu Phi có mối quan hệ gắn bó sâu sắc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà hoạt động cách mạng châu Phi đặt nền móng từ những năm 1920. Phát huy truyền thống đoàn kết đó, hai bên luôn sát cánh bên nhau qua các cột mốc lịch sử, từ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cho đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết năm 2025 đã đánh dấu nhiều cột mốc đặc biệt trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-châu Phi khi lần đầu tiên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam có các chuyến thăm tới châu Phi. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 27% so với năm 2024, cùng với đó là ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam mong muốn đầu tư lâu dài tại châu lục này.

Khẳng định châu Phi là "cái nôi của nhân loại" và đang vươn lên mạnh mẽ trở thành động lực quan trọng của kinh tế toàn cầu, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh Việt Nam luôn mong muốn làm sâu sắc hơn hợp tác đa phương với châu Phi ở cấp độ song phương, đa phương và liên khu vực. Việt Nam sẵn sàng sát cánh cùng các nước châu Phi và đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Chương trình nghị sự 2063 của Liên minh châu Phi. Với những thành công và kinh nghiệm đạt được trong 40 năm đổi mới, Việt Nam sẵn sàng và có khả năng mở rộng hợp tác với các nước châu Phi trong các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực, khoa học công nghệ, viễn thông và chuyển đổi số.

Thứ trưởng cũng khẳng định Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy gắn kết hiệu quả hơn nữa giữa châu Á, Đông Nam Á và châu Phi.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng quan hệ hai bên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tinh thần “hợp tác cùng phát triển và cùng có lợi."

Đại diện các nước châu Phi, Đại sứ Maroc Jamale Chouaibi, Trưởng đoàn Nhóm Đại sứ các nước châu Phi, nhấn mạnh Ngày châu Phi là dịp kỷ niệm sự ra đời của Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU) năm 1963, tôn vinh tinh thần đoàn kết cũng như nhắc nhở về trách nhiệm chung trong việc xây dựng một châu Phi hòa bình và thịnh vượng.

Đại sứ Maroc tại Việt Nam Jamale Chouaibi, đại diện các nước châu Phi phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chia sẻ về những định hướng lớn, Đại sứ cho biết Liên minh châu Phi đã tuyên bố năm 2026 là “Năm bảo đảm nguồn nước bền vững và hệ thống vệ sinh an toàn nhằm thực hiện các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2063” để ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Về kinh tế, châu Phi đang kiên định hội nhập thông qua Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA), một thành tựu bước ngoặt được kỳ vọng có thể mở rộng quy mô nền kinh tế châu Phi lên tới 29.000 tỷ USD vào năm 2050.

Đánh giá cao quan hệ song phương, Đại sứ Jamale Chouaibi khẳng định quan hệ đối tác giữa châu Phi và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và chứa đựng nhiều triển vọng to lớn.

Theo Đại sứ, những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo, phát triển công nghiệp và chuyển đổi nông nghiệp là những bài học quý báu cho các quốc gia châu Phi. Hiện nay, dòng chảy thương mại và đầu tư giữa hai bên đang tăng trưởng ổn định, thể hiện rõ hiệu quả của hợp tác Nam-Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, chuyển giao công nghệ và tạo thuận lợi thương mại.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân và sự hiểu biết lẫn nhau, 8 Phái đoàn ngoại giao châu Phi tại Hà Nội (gồm Algeria, Angola, Ai Cập, Libya, Maroc, Mozambique, Nigeria và Nam Phi) đã mang tới một không gian văn hóa đặc sắc, giới thiệu sự đa dạng của lục địa qua các món ăn, đồ uống truyền thống và âm nhạc./.

