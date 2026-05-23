Thủ tướng dự lễ viếng, truy điệu và an táng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9

Sáng 23/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đường 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và địa phương; đoàn công tác hai tỉnh Savannakhet và Khammouane của Lào; cùng đông đảo đồng bào, đồng chí.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tại tỉnh Savannakhet, Khammouane cùng Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 và 589 của tỉnh Quảng Trị đã vượt qua nhiều khó khăn để tìm kiếm, cất bốc và đưa các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trở về quê hương an nghỉ.

Riêng mùa khô 2025-2026, lực lượng quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng hai nước.

Ngay sau buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.800 anh hùng liệt sỹ của cả nước đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và ở đất nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành độc lập dân tộc.

Nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước./.