Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ an táng hài cốt liệt sỹ tại Huế

Ngày 22/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Huế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào.

Buổi lễ được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức trong không khí trang trọng, thiêng liêng và xúc động.

Nghi thức an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang thành phố thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Mạnh nêu rõ, Đảng bộ, quân và dân thành phố Huế đời đời ghi nhớ những công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các đồng chí, để Tổ quốc mãi mãi được trường tồn.

Các anh, các chị sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã hy sinh tại Lào là việc làm thiêng liêng, đầy tình nghĩa, là nghĩa cử cao đẹp của những người còn sống đối với những người đã khuất.

Đây thực sự là mệnh lệnh từ trái tim; vừa là tình cảm, vừa là trọng trách để đền đáp công ơn to lớn của các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt Nam-Lào, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với người thân, đồng đội của các liệt sỹ.

Ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết, thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ chưa xác định được danh tính để giám định ADN.

Nghi thức an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực hiện các giải pháp đột phá, tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế-xã hội nhằm xây dựng Huế xứng tầm là thành phố di sản trực thuộc Trung ương; phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, không ngừng củng cố vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp phần bảo vệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Huế.

Mùa khô năm 2025-2026, Đội Quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã vượt qua nhiều khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 8 hài cốt liệt sỹ về với quê hương, đất mẹ an toàn./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Quy tập 28 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn 2 tỉnh của Lào Vượt địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và nguồn thông tin ngày càng ít, các đội quy tập của tỉnh Quảng Trị đã đưa 28 hài cốt liệt sỹ từ đất bạn Lào trở về với Tổ quốc trong mùa khô 2025-2026.