Hà Tĩnh: Hai học sinh lớp 10 tử vong do đuối nước khi đi câu cá

Ngày 22/5, lãnh đạo xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong.

Thi thể các nạn nhân đã được người dân cùng gia đình tìm thấy tại khu vực Khe Ấm, thuộc địa phận xã Hương Đô.

Hai nạn nhân được xác định là cháu N.V.Đ (sinh năm 2010, trú tại thôn 1, xã Hương Phố, học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Hàm Nghi) và cháu N.H.T (sinh năm 2010, trú tại thôn 2, xã Hương Phố, học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Hương Khê).

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 11 giờ ngày 21/5, hai em rủ nhau đi câu cá.

Đến chiều tối cùng ngày, không thấy các em trở về, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thi thể 2 em được phát hiện tại khu vực Khe Ấm, thuộc địa phận xã Hương Đô. Ngay sau đó, gia đình và người dân đã đưa thi thể về nhà để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Dù học khác trường nhưng N.V.Đ và N.H.T cùng sinh sống tại xã Hương Phố và có quan hệ thân thiết.

Chính quyền địa phương, thôn xóm và người dân đang thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng.

Lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước sự việc trên, chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình cần tăng cường giám sát con em trong dịp nghỉ hè, đặc biệt tại các khu vực sông, suối, ao hồ và bãi biển; tránh để trẻ tự ý tắm hoặc vui chơi dưới nước khi không có sự giám sát của người lớn, nhằm hạn chế những tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra./.

