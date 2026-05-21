Lên phương án vận chuyển đề thi, bài thi riêng cho đặc khu Côn Đảo

Chiều 21/5, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay toàn Thành phố có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.

Thành phố bố trí 248 điểm thi với 5.955 phòng thi rải khắp các khu vực; tại mỗi điểm thi đều được bố trí các phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Dự kiến hơn 23.000 cán bộ, công chức, viên chức sẽ được huy động tham gia tổ chức kỳ thi.

Trong cơ cấu đăng ký thi môn tự chọn, môn Ngoại ngữ có số thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 65.475 thí sinh, chiếm 45,82%; số thí sinh đăng ký dự thi nhóm Khoa học tự nhiên chiếm tỷ lệ cao hơn nhóm Khoa học xã hội. Trong đó, môn Vật lý chiếm 44,90%; Hóa học chiếm 26,68%; Sinh học chiếm 7,73%; Lịch sử chiếm 28,77%; Địa lý 23,49%; Kinh tế và Pháp luật 16,14%.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho rằng là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất cả nước, cùng với năm đầu tiên kỳ thi diễn ra trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác tổ chức thi.

Thành phố cần chuẩn bị kỹ lưỡng, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, đơn vị; chủ động xây dựng các phương án ứng phó với tình huống phát sinh, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về công tác chuẩn bị thi. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Về xu hướng lựa chọn môn thi, so với mặt bằng chung cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ học sinh lựa chọn các môn Khoa học tự nhiên và môn Ngoại ngữ cao hơn đáng kể.

Thứ trưởng cho rằng việc học sinh Thành phố có thế mạnh và xu hướng lựa chọn thi các môn Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ là một định hướng rất tốt, nhất là trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.Cùng với đó, để trở thành công dân toàn cầu, học sinh không chỉ cần kiến thức nền tảng mà còn phải được trang bị tốt ngoại ngữ và tin học.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết Thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để kỳ thi diễn ra tốt nhất ở tất cả các khâu.

Các sở, ngành, địa phương và lực lượng liên quan chủ động xây dựng phương án ứng phó với các tình huống có thể phát sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đặc biệt, hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác kiểm soát, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn kỳ thi.

Dù kỳ thi ở những năm trước chưa xảy ra vấn đề lớn, nhưng Thành phố không chủ quan mà chủ động tính trước, chuẩn bị các phương án, giải pháp tốt nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Công tác tuyên truyền về kỳ thi cũng sẽ tiếp tục được Thành phố tăng cường, đặc biệt là thông tin về quy chế thi nhằm nâng cao nhận thức cho phụ huynh, học sinh, không vi phạm quy chế thi.

Ngành giáo dục rà soát việc tổ chức thi thử, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tế, giúp thí sinh làm quen với quy trình thi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin thêm việc vận chuyển, bàn giao đề thi cho điểm thi được thực hiện trước kỳ thi một ngày và bàn giao bài thi ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Sở đã tính toán và xây dựng phương án vận chuyển đề thi, bài thi riêng cho điểm thi tại đặc khu Côn Đảo bằng đường hàng không, đồng thời xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thay đổi lịch bay hoặc điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến việc vận chuyển./.

Tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học theo hướng ổn định, giảm áp lực Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh; xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng...