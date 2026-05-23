Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Đông Bắc Campuchia

Từ ngày 19-22/5, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại hai tỉnh Stung Treng và Kratie, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh của Việt Nam với hai địa phương vùng Đông Bắc Campuchia, cũng như tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam và tình hình đời sống của cộng đồng người gốc Việt trên địa bàn.

Trong chương trình công tác, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và đoàn công tác đã tới thăm, làm việc tại tỉnh Kratie trong hai ngày 21 và 22/5.

Tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie Var Thorn đã giới thiệu về đặc điểm tình hình địa phương trên các lĩnh vực địa lý, dân cư và các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực khai thác khoáng sản thế mạnh với 29 doanh nghiệp địa phương, Trung Quốc và Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn.

Theo ông Var Thorn, trên cơ sở tình hữu nghị, đoàn kết và phát triển giữa hai nước Campuchia-Việt Nam ngày càng tăng cường mở rộng, tỉnh Kratie và thành phố Đồng Nai đã xác lập quan hệ hợp tác vững chắc thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ (MoU) vào ngày 6/2/2026 nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác và phát triển giữa hai bên, đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế-xã hội và văn hóa, trong đó công tác phân giới cắm mốc biên giới hoàn thành 100%.

Đặc biệt, trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kratie, từ đợt 1 năm 2001 đến đợt 25 trong mùa khô năm 2025-2026, hai địa phương đã phối hợp quy tập, hồi hương 1.819 hài cốt.

Tỉnh trưởng tỉnh Kratie Va Thorn (trái) trao tặng phẩm lưu niệm Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và người dân tỉnh Kratie, ông Var Thorn bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam, đã luôn giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí, vật tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cầu, đường, trường học, kênh mương, cũng như hỗ trợ người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua.

Ông nêu rõ: “Sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau thể hiện qua rất nhiều thành quả và những thành quả đó đã mang lại sự gắn kết truyền thống, tình đoàn kết, hữu nghị anh em từ thời kỳ cùng chung chiến hào, thời điểm cuộc sống còn nhiều khó khăn, cho đến khi chúng ta có nền hòa bình trọn vẹn và phát triển như hôm nay, giúp tình cảm giữa nhân dân hai nước gắn kết thành một giềng mối, trường tồn không thể lãng quên.’’

Thông qua cuộc gặp với Đại sứ và đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam, ông Var Thorn bày tỏ kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như giữa tỉnh Kratie và thành phố Đồng Nai ngày càng tốt đẹp hơn nữa, tiếp tục thúc đẩy phát triển và ngày càng nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, Tỉnh trưởng Kratie cũng kiến nghị Đại sứ Việt Nam hỗ trợ phổ biến thông tin, thúc đẩy các doanh nghiệp và nhà đầu tư ở Việt Nam đến khảo sát, đầu tư nhiều hơn nữa ở tỉnh Đông Bắc này, nhằm phát triển thị trường ở Campuchia và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kinh tế trên mọi lĩnh vực giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng nhận thấy hoạt động đầu tư kinh doanh rất sôi động của các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kratie, trong đó có các dự án của các doanh nghiệp cao su đã triển khai từ lâu, cũng như dự án nông nghiệp tuần hoàn quy mô lớn của công ty THACO Agri.

Đại sứ Việt Nam cho rằng hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tại tỉnh Kratie đã giúp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động kinh tế, đầu tư tại địa phương.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại cuộc gặp và làm việc với chính quyền tỉnh Kratie. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Campuchia đã xác định hợp tác kinh tế là trọng tâm hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Để cụ thể hóa định hướng này, các bộ ngành chức năng của hai nước đang xây dựng kế hoạch để kết nối, gắn kết chặt chẽ hơn nữa hai nền kinh tế.

Liên quan các lĩnh vực hợp tác khác, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh Kratie trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh trong cuộc chiến giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot; và đề nghị tỉnh Kratie tiếp tục phối hợp, hỗ trợ phía Việt Nam tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng cảm ơn tỉnh Kratie đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Hoạt động của Hội Khmer-Việt Nam tại địa phương, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại địa phương.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam thăm và làm việc với ban lãnh đạo Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia chi nhánh tỉnh Kratie. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Trước đó, trong hai ngày 19 và 20/5, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Stung Treng.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo địa phương, Tỉnh trưởng Stung Treng - ông Sor Soputra đánh giá cao, cho rằng hoạt động đối ngoại của Đại sứ quán đã góp phần thúc đẩy và củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng bày tỏ sự tri ân và khắc ghi sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, đã cùng quân đội và nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đặc biệt thể hiện tình cảm trân quý và biết ơn to lớn đối với những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã tiễn biệt những người chồng, người con ra trận vì nền hòa bình của hai dân tộc.

Theo ông Sor Soputra, để gìn giữ và tuyên truyền về lịch sử quan hệ tốt đẹp giữa hai nước cho thế hệ mai sau, tỉnh Stung Treng luôn quan tâm và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong hoạt động duy tu, sửa chữa Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, cũng như công tác tìm kiếm,cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot.

Giới thiệu về địa phương, Tỉnh trưởng Stung Treng cho biết với đặc điểm địa lý nằm tại nơi hội tụ của 4 dòng sông, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, tỉnh luôn chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, cũng như các hoạt động du lịch sinh thái.

Thực hiện kết quả các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua, tỉnh Stung Treng đã tích cực triển khai các hoạt động hợp tác với các địa phương của Việt Nam như tỉnh Gia Lai, Đồng Nai, Quảng Ngãi và Khánh Hòa, thông qua việc tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, hoạt động trao đổi đoàn, ký kết các bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần củng cố sự gắn kết giữa địa phương và nhân dân hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, chính quyền tỉnh và cá nhân ngài Tỉnh trưởng, Stung Treng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi, góp phần vào sự phát triển của đất nước Campuchia; đánh giá cao những tiềm năng của địa phương trong lĩnh vực đầu tư nông nghiệp hiện đại quy mô lớn; đồng thời, bày tỏ mong muốn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư trên địa bàn, cũng như để bà con người gốc Việt sinh sống ổn định, lâu dài, hòa nhập vào cuộc sống sở tại.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Stung Treng và tỉnh Kratie.

Tại các cuộc gặp, Đại sứ đã tìm hiểu tình trạng giấy tờ pháp lý, các vấn đề bà con gặp phải trong việc ổn định cuộc sống và hoà nhập xã hội sở tại.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Hội các địa phương, Đại sứ đề nghị Ban Thường vụ Hội tiếp tục vận động tuyên truyền cho bà con gốc Việt trên địa bàn sinh sống và làm việc tuân thủ theo quy định và pháp luật của Campuchia; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tìm kiếm giải pháp chuyển đổi nghề bền vững cho bà con để từng bước ổn định cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như quan tâm tuyên truyền, vận động các gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu đến trường học tập, gây dựng tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ.

Nhân chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng đã đến thăm, tìm hiểu hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam ở hai tỉnh Stung Streng và Kratie, sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng…

Trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Campuchia, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết hiện có khoảng 215 dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký khoảng 3 tỷ USD, chưa kể các khoản đầu tư sử dụng vốn vay ngân hàng. Theo Đại sứ, Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn thứ 5 tại Campuchia, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của nước sở tại.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nêu rõ thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có tổ chức các diễn đàn đầu tư, đối thoại doanh nghiệp nhằm giới thiệu cơ hội hợp tác, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia.

Về hợp tác địa phương, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là các tỉnh biên giới, không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và cùng phát triển./.

