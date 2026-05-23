Việt Nam-Liên bang Nga tăng cường hợp tác quốc phòng, khoa học công nghệ và an ninh biển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển, sáng 22/5 (giờ địa phương), tại trụ sở Hội đồng An ninh Liên bang Nga ở thủ đô Moskva, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất như tăng cường trao đổi kinh nghiệm; thúc đẩy hợp tác rà phá bom mìn nhân đạo; giáo dục, tuyên truyền lịch sử quân sự nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác đào tạo; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thông qua đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hợp tác y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, cũng như bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển./.