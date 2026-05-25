Kỳ vọng vào thỏa thuận Mỹ-Iran, giá dầu giảm hơn 5%

Tính đến khoảng 23h GMT ngày 24/5 (tức 6h ngày 25/5), giá dầu Brent đã giảm 5,1% xuống còn 98,22 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) "bốc hơi" 5,2% xuống mức 91,57 USD/thùng.

Nguyễn Hằng
Một cơ sở lọc dầu của Iran trên đảo Khark. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Trong phiên giao dịch rạng sáng 25/5 tại thị trường châu Á, giá dầu giảm hơn 5%, trong bối cảnh dư luận gia tăng kỳ vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Tính đến khoảng 23h GMT ngày 24/5 (tức 6h ngày 25/5), giá dầu Brent đã giảm 5,1% xuống còn 98,22 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) “bốc hơi” 5,2% xuống mức 91,57 USD/thùng.

Đà giảm giá dầu nối tiếp những biến động liên tục trên thị trường dầu thế giới trong tuần trước, khi giá dầu bị chi phối bởi các thông tin trái chiều liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng những lo ngại kéo dài về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Trong tuần tính đến ngày 22/5, giá hai loại dầu chủ chốt giảm mạnh do kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình đã phần nào hạ nhiệt nỗi lo thiếu hụt nguồn cung.

Hiện còn nhiều đồn đoán trái chiều về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, diễn biến tác động nhiều nhất đến giá dầu.

Trong lúc nhiều người cho rằng thỏa thuận đang ở rất gần, ngày 24/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng đã yêu cầu các nhà đàm phán nước này không vội vã trong việc đạt được thỏa thuận với Iran, theo đó giảm kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giúp chấm dứt xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)
