Các hãng xe xác nhận về xăng E10 trước ngày áp dụng toàn quốc

Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Thông tin này đang thu hút sự quan tâm lớn của người dùng ôtô, xe máy, đặc biệt là những lo ngại liên quan đến khả năng ảnh hưởng tới động cơ, mức tiêu hao nhiên liệu và độ bền phương tiện.

Tuy nhiên, nhiều hãng xe lớn như Honda, Toyota, Hyundai, Ford hay Mercedes-Benz đều đã lên tiếng khẳng định phần lớn các dòng xe hiện đại đang lưu hành tại Việt Nam có thể sử dụng xăng E10 bình thường nếu được bảo dưỡng đúng cách.

Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 7/11/2025, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì sẽ phải được phối trộn thành xăng sinh học E10 để sử dụng trên toàn quốc. Đây được xem là bước tiếp theo trong chiến lược chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải và tăng sử dụng nhiên liệu tái tạo tại Việt Nam.

Thực tế, Việt Nam đã triển khai xăng E5 trên phạm vi cả nước từ năm 2018, tạo nền tảng về hạ tầng phối trộn, nguồn cung ethanol và kinh nghiệm vận hành trước khi chuyển sang E10. Sau hơn một thập kỷ chuẩn bị, lộ trình E10 được thúc đẩy mạnh trong giai đoạn 2025-2026.

Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi, từ tháng 8/2025, các doanh nghiệp đầu mối lớn như Petrolimex và PVOIL đã triển khai thí điểm kinh doanh xăng E10 tại Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến tháng 5/2026, hai doanh nghiệp này đồng loạt dừng bán xăng khoáng RON95 để chuyển sang phân phối E10RON95 trên toàn hệ thống.

Về phía các hãng xe, đại diện Toyota Việt Nam cho biết toàn bộ các dòng xe Toyota sản xuất từ năm 1997 trở về sau đều tương thích với xăng E10, bao gồm cả xe mới lẫn xe đã qua sử dụng. Hãng khẳng định việc sử dụng E10 không làm tăng chi phí bảo dưỡng hay ảnh hưởng đến độ an toàn và hiệu suất vận hành.

Xe lưu thông ở nút giao thông Pháp Vân-Cầu Giẽ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Honda Việt Nam cũng cho biết hầu hết ôtô và xe máy hiện nay của hãng đều có thể sử dụng nhiên liệu E10 bình thường. Riêng mẫu xe hiệu năng cao Civic Type R được khuyến nghị sử dụng nhiên liệu có trị số octane từ RON95 trở lên.

Trong khi đó, Hyundai Thành Công Việt Nam khẳng định toàn bộ các mẫu xe động cơ xăng do hãng phân phối đều được thiết kế tương thích với nhiên liệu E10 theo tiêu chuẩn toàn cầu. Hãng cho biết chưa ghi nhận khác biệt đáng kể về hiệu suất vận hành hay độ bền động cơ khi sử dụng loại nhiên liệu này.

Ford Việt Nam cũng xác nhận các dòng xe sử dụng động cơ EcoBoost như Ranger, Everest hay Territory đều hỗ trợ xăng E10. Theo hãng, nhiều mẫu xe Ford sản xuất sau năm 2013 thậm chí có thể sử dụng nhiên liệu chứa tới 15% ethanol.

Ở phân khúc xe sang, Audi, BMW và Mercedes-Benz đều đã công bố danh sách các mẫu xe tương thích với E10. Tuy nhiên, một số dòng xe phun xăng trực tiếp đời đầu sản xuất từ đầu những năm 2000 có thể không phù hợp với loại nhiên liệu này.

Các chuyên gia kỹ thuật cho rằng người dùng không nên quá hoang mang trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xăng E10 gây hỏng động cơ. Trên thực tế, loại nhiên liệu này đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia nhằm giảm phát thải khí nhà kính và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Tiến sỹ Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết xăng E10 là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Dù vậy, các hãng xe cũng lưu ý với những mẫu xe quá cũ hoặc ít được bảo dưỡng, ethanol trong E10 có thể làm bong cặn bẩn tồn đọng lâu ngày trong bình xăng và đường nhiên liệu, gây tắc lọc xăng hoặc ảnh hưởng tới khả năng vận hành.

Để sử dụng xăng E10 an toàn hơn, người dùng được khuyến cáo nên bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, thay mới các chi tiết cao su đã xuống cấp và ưu tiên đổ xăng tại các cây xăng uy tín để bảo đảm chất lượng phối trộn ethanol đạt chuẩn. Với phần lớn ôtô và xe máy hiện đại, việc chuyển sang E10 được đánh giá không gây ảnh hưởng lớn tới hiệu suất hay tuổi thọ động cơ nếu xe ở tình trạng vận hành tốt./.

