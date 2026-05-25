Giá vàng ngày 25/5: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới sáng 25/5 bật tăng trở lại khi xuất hiện tín hiệu Mỹ và Iran tiến gần tới một thỏa thuận có thể mở lại eo biển Hormuz, qua đó làm dịu bớt lo ngại về lạm phát.

Giá vàng giao ngay tăng 1,5% lên mức 4.575,30 USD/ounce vào lúc 8 giờ 11 phút sáng tại Singapore. Giá bạc cũng tăng 4% lên 78,53 USD/ounce, trong khi bạch kim và palladium đồng loạt đi lên.

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot, thước đo sức mạnh đồng USD, giảm 0,2%. Phản ứng của thị trường vàng trước thông tin này vẫn được đánh giá là “tương đối hạn chế.”

Lãi suất cao thường gây sức ép lên vàng do kim loại quý này không sinh lãi. Trong bối cảnh Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh vừa nhậm chức, thị trường đang chờ đợi những tín hiệu về quan điểm kinh tế của ông.

Tại Việt Nam, ngày 25/5, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 159,00-162,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 25/5:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: