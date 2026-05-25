Ngành nông nghiệp định hình mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững và toàn diện

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1806/QĐ-BNNMT về Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; trong đó xác định rõ mục tiêu cốt lõi: Phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, xanh, giảm phát thải, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định là giai đoạn mở đầu cho tiến trình hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời đặt nền móng cho mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của nền kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, bộ đã ban hành kế hoạch hành động với định hướng xuyên suốt là “kiến tạo môi trường phát triển mới, mở ra không gian tăng trưởng mới, tạo động lực tăng trưởng mới.”

Các chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch được đặt ra mang tính toàn diện, bao trùm cả kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, tăng trưởng GDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt bình quân 3,6-4%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 10-12%/năm; thu nhập cư dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh các chỉ tiêu môi trường như giảm phát thải khí nhà kính 8-9%, nâng tỷ lệ xử lý nước thải lưu vực sông lên 65-70%, duy trì độ che phủ rừng trên 42%, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn, giảm nghèo bền vững, mở rộng tiếp cận nước sạch và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới với mục tiêu 65% xã đạt chuẩn vào năm 2030.

Để đạt các mục tiêu trên, một trong những điểm nhấn quan trọng là cải cách mạnh mẽ thể chế, lấy hoàn thiện hệ thống pháp luật làm đột phá chiến lược. Theo đó, kế hoạch xác định sẽ triển khai đồng bộ 17 luật trong lĩnh vực, đồng thời xây dựng, sửa đổi nhiều luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy sản...

Đáng chú ý là cách tiếp cận đổi mới trong quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” và tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Phát triển vùng nguyên liệu lớn, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng xác định sẽ tập trung hoàn thiện các cơ chế chính sách để khơi thông nguồn lực, đặc biệt là đất đai, vốn và lao động; điều chỉnh các quy hoạch lớn như quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch bảo vệ môi trường, chiến lược tài nguyên nước theo hướng tích hợp, đồng bộ, gắn với thực tiễn phát triển và biến đổi khí hậu.

Điểm nhấn quan trọng là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với mục tiêu cụ thể là cắt giảm tối thiểu 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 50% thời gian và chi phí thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình quản lý.

Song song với đó, kế hoạch nhấn mạnh việc xác lập mô hình tăng trưởng mới cho ngành, trong đó tái cơ cấu ngành theo hướng thực chất, hiệu quả và tích hợp đa giá trị. Trọng tâm là chuyển đổi từ sản xuất nông sản giá trị thấp sang sản phẩm giá trị cao, phát triển vùng nguyên liệu lớn, bền vững.

Đặc biệt, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới. Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn trong quản lý tài nguyên, sản xuất nông nghiệp và giám sát môi trường. Đây cũng là nội dung phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Về khía cạnh thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu mở rộng xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục được củng cố, đồng thời mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Trung Đông, châu Phi, thị trường Halal. Thị trường trong nước cũng được chú trọng với các giải pháp ổn định cung cầu, kiểm soát giá cả, thúc đẩy thương mại điện tử và tiêu thụ nông sản nội địa./.

