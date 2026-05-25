An Giang hỗ trợ ngư dân nâng cấp “mắt thần” chống khai thác IUU

Trong nỗ lực quyết liệt, chung tay cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam của Ủy ban Châu Âu (EC), Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là hỗ trợ cho chủ tàu cá nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình (VMS), giúp ngư dân hiện đại hóa thiết bị, đảm bảo tuân thủ các quy định chống IUU.

Thiết bị VMS được ví như “mắt thần” của tàu cá khi vươn khơi, giúp cơ quan chức năng quản lý theo dõi lộ trình và ngăn chặn việc xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Tuy nhiên, nhiều tàu cá của ngư dân hiện nay, thiết bị này lắp đặt trước đây đã không còn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật ngày càng nghiêm ngặt. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân sở hữu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đăng ký tại tỉnh đã lắp thiết bị VMS trước ngày 19/5/2024 nhưng hiện không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định mới tại Nghị định số 41/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản được hỗ trợ nâng cấp, thay thế để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Đối với việc nâng cấp, thay thế thiết bị VMS, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí thực tế theo hóa đơn, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng/tàu cá; đối với việc thay thế thiết bị VMS, hỗ trợ 50% chi phí thực tế theo hóa đơn, nhưng tối đa không quá 11 triệu đồng/tàu cá và phần chi phí còn lại do chủ tàu đối ứng.

Đây là sự chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước và người dân, tạo động lực để ngư dân tuân thủ pháp luật và chính sách này thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2026.

Để đảm bảo chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng và tránh bị trục lợi, chủ tàu có hồ sơ pháp lý đầy đủ còn hiệu lực theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá…; không vi phạm các quy định về IUU, không vượt ranh giới vùng biển trái phép và không cố ý vô hiệu hóa thiết bị VMS (trừ trường hợp bất khả kháng).

Sau khi nâng cấp hoặc thay thế, thiết bị VMS phải đảm bảo kết nối ổn định với hệ thống giám sát tàu cá và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo Nghị định số 41/2026/NĐ-CP.

Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần và chưa từng nhận chính sách hỗ trợ tương tự tại địa phương khác.

Với chính sách này, An Giang không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc thực hiện các khuyến nghị của EC mà còn khẳng định vai trò đồng hành cùng ngư dân, nỗ lực bảo vệ uy tín cho thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, hướng tới khai thác thủy sản bền vững và có trách nhiệm.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh việc ban hành chính sách hỗ trợ chống IUU thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm của tỉnh trong việc cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.

Đây không chỉ là vấn đề của riêng ngành thủy sản hay sinh kế của ngư dân mà còn liên quan trực tiếp đến uy tín quốc gia, đến cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong phát triển nghề cá có trách nhiệm, bền vững và tuân thủ pháp luật quốc tế.

Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang về hỗ trợ chống IUU, trọng tâm là nâng cấp và thay thế thiết bị VMS, giúp ngư dân giảm gánh nặng chi phí, yên tâm hơn khi tuân thủ quy định pháp luật hoạt động khai thác đánh bắt trên ngư trường.

Đây là bước đi cụ thể để chứng minh Việt Nam quyết tâm chống IUU, từ đó cải thiện hình ảnh và uy tín quốc tế, nhất là khi đáp ứng yêu cầu của EC, thủy sản Việt Nam sẽ có cơ hội tăng trưởng mạnh ở Châu Âu và các thị trường khác khắt khe về nguồn gốc sản phẩm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, đến nay, 100% tàu cá được cấp giấy phép khai thác thuỷ sản đều lắp đặt thiết bị VMS, còn lại 9 tàu cá nằm bờ không hoạt động khai thác chưa lắp VMS đã cập nhật vị trí tọa độ nơi tàu đậu bờ lên Google maps./.

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Quản lý chặt tàu cá, truy xuất nguồn gốc điện tử Hiện, toàn tỉnh Cà Mau có trên 5.100 tàu cá đăng ký với tổng công suất hơn 800.000 CV, trong đó 1.914 tàu có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt 100% thiết bị giám sát hành trình (VMS).

​