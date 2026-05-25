Trải nghiệm độc đáo trên hành trình xuyên di sản Hạ Long-Lan Hạ

Sau khi các tuyến du lịch kết nối giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 20/4/2026, hành trình xuyên vùng di sản đã nhanh chóng trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Chỉ trong chưa đầy một tháng vận hành, đến ngày 19/5, bốn tàu du lịch của Quảng Ninh và Hải Phòng đã thực hiện 51 chuyến tham quan, đưa hơn 2.200 lượt khách khám phá hai vùng vịnh nổi tiếng. Đáng chú ý, phần lớn du khách tham gia các tour này là khách quốc tế, cho thấy sức hút đặc biệt của loại hình du lịch liên kết di sản biển đảo.

Hiện nay, các tàu đang khai thác chủ yếu hai hành trình là vịnh Hạ Long 3-vịnh Lan Hạ và vịnh Hạ Long 6-vịnh Lan Hạ. Đây là hai trong tổng số bốn tuyến du lịch đã được cấp phép kết nối giữa hai địa phương Quảng Ninh và Hải Phòng. Không chỉ đơn thuần là hành trình ngắm cảnh trên biển, các tour này còn mở ra cơ hội khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử, sinh thái và đời sống ngư dân vùng vịnh.

Trong số các tuyến đang hoạt động, hành trình vịnh Hạ Long 3-vịnh Lan Hạ được xem là một trong những cung đường giàu trải nghiệm nhất. Tuyến đi đưa du khách qua hàng loạt danh thắng nổi tiếng như Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Hầm, đền Bà Men ở phía vịnh Hạ Long; đồng thời kết nối với các điểm đến hấp dẫn của vịnh Lan Hạ như Trà Báu, hang Sáng-hang Tối, Ba Trái Đào, cửa Việt Hải, hòn Rùa và làng chài Cái Bèo.

Chèo thuyền nan tham quan hang Sáng, hang Tối trên vịnh. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Điểm dừng chân gây ấn tượng mạnh với nhiều du khách là hang Tiên Ông. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp huyền ảo với những khối thạch nhũ kỳ thú, nơi đây còn mang giá trị khảo cổ đặc biệt. Qua các hiện vật được khai quật, giới nghiên cứu xác định hang Tiên Ông từng là nơi cư trú của người Việt cổ thuộc nền văn hóa Soi Nhụ, có niên đại khoảng 8.000-10.000 năm trước. Đến nay, trong hang vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích của cuộc sống tiền sử như vỏ ốc, công cụ đá hay xương động vật. Chính sự giao thoa giữa thiên nhiên và lịch sử đã tạo nên sức hấp dẫn rất riêng cho điểm đến này.

Một địa danh khác cũng được nhiều du khách yêu thích là hồ Ba Hầm. Đây là hệ thống gồm ba hồ nước thông nhau qua các hang ngầm xuyên lòng núi đá vôi. Khi chèo thuyền nhỏ len qua các hang tối để vào hồ, du khách có cảm giác như bước vào một thế giới tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Không gian yên tĩnh, mặt nước xanh trong cùng thảm thực vật phủ kín vách núi tạo nên khung cảnh nguyên sơ hiếm có. Thi thoảng, tiếng chim rừng hay hình ảnh những chú khỉ vàng chuyền cành càng khiến trải nghiệm trở nên sống động và gần gũi với thiên nhiên.

Tiếp giáp với khu vực vịnh Lan Hạ là đền Bà Men - một địa điểm tâm linh nổi tiếng đối với ngư dân vùng biển Đông Bắc. Người dân địa phương tin rằng ngôi đền mang lại bình an và may mắn cho những chuyến ra khơi. Nếu đến đây vào dịp lễ hội tháng Giêng Âm lịch, du khách sẽ cảm nhận rõ nét không khí văn hóa biển truyền thống với các nghi lễ cầu ngư, hoạt động cộng đồng và sự tụ hội đông vui của ngư dân Hạ Long-Cát Bà.

Không chỉ có cảnh đẹp và giá trị văn hóa, hành trình này còn mang đến nhiều trải nghiệm khám phá thú vị tại khu vực vịnh Lan Hạ. Hòn Rùa gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ giữa làn nước xanh ngọc. Trong khi đó, hang Sáng-hang Tối lại hấp dẫn du khách bởi hành trình chèo kayak xuyên qua hang đá dài khoảng 70m để tiến vào một vụng nước rộng lớn, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Cảm giác lặng lẽ trôi giữa thiên nhiên thanh bình khiến nhiều người ví nơi đây như một “thiên đường giữa biển."

Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của vịnh Lan Hạ là khu vực Ba Trái Đào. Cụm đảo nhỏ này gắn với truyền thuyết tình yêu lãng mạn và nổi bật bởi ba bãi cát cong hình cánh cung ôm lấy chân núi đá. Nước biển trong xanh, sóng lặng và cảnh quan thơ mộng khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để tắm biển, chèo kayak và thư giãn giữa thiên nhiên.

Đặc biệt, hành trình xuyên vùng di sản còn mở ra cơ hội khám phá đời sống làng chài lâu đời trên biển. Tại làng chài Trà Báu, du khách có thể trải nghiệm đánh bắt hải sản cùng ngư dân, tự tay chế biến và thưởng thức các món ăn ngay trên nhà bè. Đây là hoạt động được nhiều du khách quốc tế yêu thích bởi mang lại cảm giác chân thực và gần gũi với văn hóa bản địa.

Trong khi đó, để tới làng Việt Hải, du khách sẽ đi xe điện xuyên qua con đường rừng dài khoảng 5km nằm trong Vườn quốc gia Cát Bà. Khung cảnh xanh mát, yên bình của núi rừng tạo nên sự đối lập thú vị với không gian biển đảo bên ngoài. Tại trung tâm làng, du khách có dịp tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương, thưởng thức các món ăn truyền thống hoặc trải nghiệm dịch vụ massage cá độc đáo.

Tàu chờ đón khách tham quan Vịnh Lan Hạ tại Bến tàu khách du lịch Cái Bèo. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Còn ở làng chài Cái Bèo - được xem là làng chài cổ nhất Việt Nam trên biển, du khách có thể chèo kayak quanh những ngôi nhà nổi, tìm hiểu nghề nuôi trồng thủy sản và cảm nhận nhịp sống bình dị của cư dân vùng vịnh. Với lịch sử hàng nghìn năm, Cái Bèo không chỉ là điểm du lịch mà còn là một phần quan trọng trong văn hóa biển đảo Việt Nam.

Bên cạnh hành trình Hạ Long 3, các tuyến du lịch khác kết nối Hạ Long-Lan Hạ cũng mang màu sắc riêng. Hành trình Hạ Long 6-Lan Hạ tập trung vào trải nghiệm ngắm cảnh thiên nhiên nguyên sơ với các điểm như hòn Chân Voi, vụng Ba Cửa, đảo Tùng Lâm hay hòn Cặp Bài. Những dãy núi đá vôi nối tiếp nhau, rừng ngập mặn xanh tốt và hệ sinh thái đa dạng khiến cung đường này đặc biệt phù hợp với du khách yêu thích vẻ đẹp hoang dã.

Trong khi đó, hành trình Hạ Long 4-Lan Hạ lại hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa tham quan và trải nghiệm văn hóa. Du khách có thể khám phá các hang động đẹp như hang Cỏ, hang Thầy, hang Cạp La hay ghé thăm làng chài Vông Viêng. Ngoài việc ngắm cảnh, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị như chèo thuyền nan, chèo kayak, đua thuyền rồng, thưởng thức hải sản tươi sống hay tìm hiểu quy trình nuôi cấy ngọc trai trên vịnh.

Nếu muốn khám phá những biểu tượng nổi tiếng nhất của Hạ Long, du khách có thể lựa chọn hành trình Hạ Long 5-Lan Hạ. Tuyến này đi qua động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, hòn Chó Đá, hòn Đỉnh Hương và đặc biệt là hòn Trống Mái - biểu tượng quen thuộc của vịnh Hạ Long. Đây là cung đường phù hợp với những du khách lần đầu đến với di sản thiên nhiên thế giới và muốn chiêm ngưỡng các thắng cảnh tiêu biểu nhất.

Có thể thấy, việc kết nối các tuyến du lịch giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ không chỉ mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách mà còn tạo ra sản phẩm du lịch liên vùng giàu bản sắc. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, giá trị văn hóa lâu đời và đời sống ngư dân độc đáo đã tạo nên sức hút riêng cho hành trình xuyên vùng di sản.

Hiện nay, việc khai thác các tuyến kết nối mới chỉ ở giai đoạn đầu. Trong tương lai, khi hệ thống tàu du lịch và dịch vụ được đầu tư đồng bộ hơn, du khách chắc chắn sẽ có thêm nhiều cơ hội khám phá sâu hơn vẻ đẹp của Di sản thế giới vịnh Hạ Long-quần đảo Cát Bà. Đây không chỉ là hướng phát triển du lịch bền vững cho khu vực mà còn góp phần quảng bá hình ảnh biển đảo Việt Nam ra quốc tế./.

