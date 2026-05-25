Thời tiết ngày 25/5: Nắng nóng diện rộng, Bắc Bộ-Trung Bộ nhiều nơi trên 39 độ C

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/5, thời tiết trên cả nước diễn biến phức tạp với nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối.

Tại Hà Nội, trời có mây, ban ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ C, cao nhất từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, nhiều nơi trên 39 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt duy trì với nền nhiệt cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời tiết ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết ban ngày có nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C; thấp nhất từ 21-24 độ C.

Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; thấp nhất từ 26-28 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại./.

Nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt gần 39 độ C, cảnh báo sốc nhiệt Lúc 13 giờ ngày 24/5, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.