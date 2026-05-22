Tiếp nhận cá thể khỉ vàng về với Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Trưa 22/5, Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa đưa 1 cá thể động vật hoang dã thả lại môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Cá thể động vật có tên khoa học là Macaca mulatta (tên tiếng Việt là khỉ vàng), trọng lượng 15kg được xác định là động vật nhóm IIB thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT, ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp).

Cá thể khỉ vàng do ông Đỗ Duy Điều, ngụ khóm 5, phường Bạc Liêu tự nguyện giao nộp cho cơ quan Kiểm lâm.

Ông Đỗ Duy Điều cho biết, thời gian gần đây, trong khuôn viên nhà của ông phát hiện 1 cá thể khỉ nhiều lần xuất hiện quấy phá. Để đảm bảo an toàn cho người nhà và người dân xung quanh, ông đã đặt lồng bẫy và bắt được cá thể khỉ trên.

Khi bắt giữ xong, ông đã trình báo cơ quan chức năng và tự nguyện giao nộp cá thể để thả về tự nhiên. Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu sau khi tiến hành tiếp nhận và hoàn thành các thủ tục cần thiết để thả cá thể khỉ vàng về lại rừng - nơi phù hợp với điều kiện sinh sống của động vật hoang dã.

Theo Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu, thời gian qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã quý hiếm đã góp phần giúp ngành chức năng làm tốt công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tự nhiên./.

