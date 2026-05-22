Lâm Đồng: Bãi rác ngừng hoạt động vẫn âm ỉ cháy gây ô nhiễm môi trường

Dù đã dừng tiếp nhận rác, bãi rác Gung Ré (xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) thời gian gần đây vẫn xuất hiện tình trạng âm ỉ cháy tại một số khu vực.

Sự việc kéo dài không chỉ gây phát tán khói, mùi khó chịu mà còn ảnh hưởng đến thảm thực vật xung quanh khu vực bãi rác.

Bãi rác Gung Ré nằm ven Quốc lộ 28, thuộc thôn Hàng Làng, trải dài từ khu vực đường giao thông vào phía rừng thông.

Theo ghi nhận ngày 21/5, tại một số điểm trong bãi rác, khói vẫn tiếp tục bốc lên từ lớp rác phía dưới trong khi bề mặt rác đã chuyển màu sẫm do bị ảnh hưởng nhiệt trong thời gian dài.

Một số người dân sinh sống gần khu vực cho biết tình trạng khói và mùi phát sinh đã kéo dài nhiều ngày, đặc biệt rõ hơn khi có gió lớn, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Người dân cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý dứt điểm và kiểm soát việc ra vào khu vực bãi rác.

Bà Ka Hương (ngụ xã Di Linh) cho biết từ thời điểm tháng Ba vừa qua, bãi rác này đã bị cháy một lần và được cơ quan chức năng dập tắt. Tuy nhiên, sau đó bãi rác lại tiếp tục bốc cháy, gần đây xuất hiện những trận mưa nên đã giảm bớt đáng kể nhưng mùi khói vẫn rất khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Quan sát thực tế cho thấy một số cây thông ba lá nằm sát khu vực bãi rác có dấu hiệu bị ảnh hưởng do nhiệt và khói, với phần thân và tán lá bị đổi màu. Bên cạnh đó, vào thời điểm có mưa đầu mùa, nước rỉ rác cũng xuất hiện và có nguy cơ chảy tràn ra khu vực lân cận.

Nhiều cây thông bị cháy đen, lá chuyển màu sau khi bị các đám cháy ở bãi rác Gung Ré hun nóng trong thời gian dài. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo lãnh đạo xã Di Linh, bãi rác Gung Ré hiện đã ngừng tiếp nhận rác nên khối lượng rác thải của địa phương đã được chuyển đến khu vực khác để xử lý. Tuy nhiên, do bãi rác Gung Ré không hoạt động nên một số người lượm ve chai hay đến khu vực này đốt rác để nhặt sắt thép về bán. Đây cũng không phải lần đầu tiên bãi rác này bị cháy, địa phương đã nhiều lần xử lý đám cháy tại bãi rác này và tốn rất nhiều chi phí.

Lãnh đạo xã Di Linh cũng cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng liên quan đến kiểm tra, có biện pháp sớm xử lý dập lửa tại khu vực này.

Thời điểm đầu năm 2026, bãi tập kết rác Gung Ré bị quá tải và đổ tràn ra Quốc lộ 28, các khu dân cư và đường dân sinh xung quanh nên đã tạm ngừng tiếp nhận rác.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương khu vực Di Linh phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh tổ chức thu gom, vận chuyển và tạm thời tập kết toàn bộ khối lượng rác thải trên địa bàn về hố chứa rác tạm thời của Nhà máy xử lý chất thải rắn Liên Đầm theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng./.

Quảng Trị: Phương án khắc phục ô nhiễm ở bãi rác Triệu Phong Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Triệu Phong chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ công ích lập dự án đóng cửa và cải tạo, mở rộng bãi chôn lấp chất thải rắn.