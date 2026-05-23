Thời tiết ngày 23/5: Nắng nóng gay gắt gia tăng, có nơi trên 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/5, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi vượt 38 độ C.

Vào chiều tối và đêm, nhiều nơi lại xuất hiện mưa dông và nguy cơ thời tiết cực đoan.

Đêm qua, nhiều khu vực các tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-10mm, có nơi trên 15mm.

Do đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Bạch Ngọc, Đồng Tâm, Linh Hồ, Tân Quang, Vị Xuyên; Côn Lôn, Lâm Bình, Phú Linh, Thượng Lâm, Thượng Sơn, Việt Lâm, Yên Hoa (Tuyên Quang); Hiệp Lực, Nà Phặc, Ngân Sơn, Phong Quang, Phủ Thông (Thái Nguyên).

Thời tiết cụ thể các khu vực:

Tại Tây Bắc Bộ, ban ngày nắng nóng, một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi vượt 37 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, ngày xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi vượt 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, ban ngày nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng; riêng khu vực miền Đông xảy ra nắng nóng diện rộng. Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Riêng miền Đông Nam Bộ nhiệt độ dao động từ 35-36 độ C, có nơi vượt 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ban ngày xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27-30 độ C, cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm không mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

