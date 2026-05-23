Phát hiện rạn san hô tại Tây Australia có khả năng chịu nhiệt khác thường

Các rạn san hô từ quần thể Houtman Abrolhos có thể sống sót lâu hơn gần 4 lần dù ở điều kiện nhiệt độ cực đoan; ngưỡng suy giảm hiệu suất quang hợp tại quần thể này cao gấp 22 lần so với bình thường.

Nguyễn Hằng
San hô tại rạn san hô Great Barrier ở Queensland, Australia. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)
Nghiên cứu của Đại học James Cook (JCU) Australia mới đây cho thấy một quần thể rạn san hô ngoài khơi bang Tây Australia (WA) có khả năng chống chịu đáng kể trước hiện tượng nhiệt độ nước biển tăng cao cực đoan.

Phát hiện này đem lại hy vọng hiếm hoi để các rạn san hô sống sót trước sự tàn phá của biến đổi khí hậu.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Biology. Theo thông báo của Đại học James Cook, nhóm nghiên cứu thuộc trường này và các tổ chức đối tác ghi nhận hiện tượng tẩy trắng san hô xảy ra ở mức tối thiểu tại quần đảo Houtman Abrolhos (HAI), dù nhiệt độ đại dương tăng cao năm 2025 khiến san hô bị tẩy trắng và chết hàng loạt dọc theo đường bờ biển bang Tây Australia.

Bà Kate Quigley, tác giả chính của nghiên cứu và cũng là nghiên cứu sinh tại Đại học James Cook, cho biết nhiệt độ đại dương đã vượt mọi giới hạn trong 8 tháng qua, mức được cho là “thảm họa.”

Tuy nhiên, khi tiến hành khảo sát các rạn san hô tại quần đảo Houtman Abrolhos, nhóm nghiên cứu hầu như không thấy hoặc thấy rất ít dấu hiệu tẩy trắng san hô và đây là điều khác thường.

Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với 3 loài san hô khác nhau lấy từ rạn san hô Houtman Abrolhos ở Ấn Độ Dương cho thấy khả năng chống chịu hiện tượng tẩy trắng san hô cao gấp 3,7 lần so với thông thường.

Cụ thể, các rạn san hô này có thể sống sót lâu hơn gần 4 lần dù ở trong điều kiện nhiệt độ cực đoan. Ngưỡng suy giảm hiệu suất quang hợp tại quần thể san hô Houtman Abrolhos cao gấp 22 lần so với bình thường.

Bà Quigley giải thích hiệu suất quang hợp được cải thiện có thể liên quan đến các loại tảo cộng sinh giúp duy trì quá trình sản xuất năng lượng của san hô, cùng với vị trí địa lý của khu vực này là nơi giao nhau giữa vùng biển ôn đới và nhiệt đới.

Các nhà nghiên cứu ước tính hiện chỉ còn chưa đến 10 "khu vực trú ẩn" như vậy tồn tại trên phạm vi toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh cần ưu tiên bảo vệ các khu vực này song song với các nỗ lực cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Hiện tượng tẩy trắng xảy ra khi nhiệt độ đại dương tăng cao khiến san hô đẩy tảo cộng sinh-nguồn cung cấp màu sắc và dinh dưỡng, ra khỏi cơ thể, khiến chúng chuyển sang màu trắng và trở nên dễ chết./.

(TTXVN/Vietnam+)
