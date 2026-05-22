Ấn Độ: Nắng nóng tới hơn 45 độ C, nhu cầu tiêu thụ điện cao nhất từng ghi nhận

Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, hệ thống điện của Ấn Độ đã ghi nhận mức sản lượng và nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục, khi người dân tăng mạnh sử dụng thiết bị làm mát.

Bộ Điện lực Ấn Độ ngày 22/5 thông báo nước này đã trải qua ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận mức nhu cầu điện cao nhất mọi thời đại trong khung giờ ban ngày.

Cụ thể, vào lúc 15h45 ngày 21/5, khi nhiệt độ tại thủ đô New Delhi lên tới 45,3 độ C, nhu cầu điện toàn quốc đạt 270,82 GW và đã được hệ thống đáp ứng thành công, mức cao nhất từng ghi nhận.

Con số này vượt kỷ lục 265,44 GW của ngày trước đó, phản ánh tốc độ tăng nhu cầu điện cực nhanh trong đợt nắng nóng hiện tại. Theo cơ quan này, nguyên nhân chính đến từ việc sử dụng ồ ạt điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát khi nhiệt độ tăng cao trên diện rộng.

Cơ cấu nguồn điện cho thấy nhiệt điện, chủ yếu từ than đá, vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 62% sản lượng. Trong khi đó, năng lượng Mặt Trời chiếm 22%, còn điện gió và thủy điện mỗi loại đóng góp khoảng 5%, phần còn lại đến từ các nguồn khác. Điều này cho thấy hệ thống điện Ấn Độ vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh nhu cầu tăng đột biến.

Tuy nhiên, bất chấp việc sản lượng đạt mức kỷ lục, nhiều người dân tại các bang khác nhau vẫn phản ánh tình trạng mất điện cục bộ.

Các chuyên gia cho rằng nắng nóng cực đoan có thể khiến hệ thống dây dẫn và máy biến áp quá tải, dẫn đến hiện tượng sụt áp hoặc cắt điện luân phiên tại một số khu vực.

Đợt nắng nóng hiện tại là một phần của mùa Hè khắc nghiệt thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 tại quốc gia hơn 1,4 tỷ dân. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết mức nhiệt cao nhất ngày 21/5 ghi nhận tại thành phố Banda (bang Uttar Pradesh) lên tới 47,6 độ C, chỉ thấp hơn mức 48,2 độ C ghi nhận đầu tuần.

Ấn Độ từng ghi nhận mức nhiệt cao nhất lịch sử 51 độ C tại Phalodi (bang Rajasthan) vào năm 2016. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng trở nên dài hơn, thường xuyên hơn và dữ dội hơn.

Trong khi đó, các nền tảng giám sát môi trường quốc tế cho biết trong tháng 4, nhiều thành phố nóng nhất thế giới đều tập trung tại Ấn Độ, phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng của tình trạng nhiệt cực đoan tại quốc gia này./.

