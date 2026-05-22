CSI 2026 khởi động: Doanh nghiệp Việt trong cuộc đua phát triển bền vững

Ngày 22/5, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chính thức phát động Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam năm 2026 (CSI 2026).

Chương trình CSI 2026 tiếp tục có sự tham gia của Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Ban chỉ đạo.

Từ tư duy tuân thủ đến kiến tạo giá trị

Hạt nhân của chương trình là Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI), công cụ đánh giá mức độ phát triển bền vững (phát triển bền vững) và xếp hạng các doanh nghiệp tham gia Chương trình. Trong năm nay, Chương trình sẽ tìm ra 100 doanh nghiệp bền vững, trong đó lựa chọn ra Top10 Doanh nghiệp bền vững tiêu biểu lĩnh vực sản xuất và Top 10 Doanh nghiệp bền vững lĩnh vực thương mại-dịch vụ.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD kiêm Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình CSI 2026, nhận định hành trình 11 năm qua là minh chứng cho sự kiên định của VCCI trong việc thúc đẩy mô hình tăng trưởng bền vững. Theo ông, Bộ chỉ số CSI 2026 tiếp tục được kế thừa và phát triển dựa trên nguyên tắc “đơn giản về hình thức, dễ hiểu về nội dung và dễ áp dụng trong thực tiễn." Điều làm nên sự khác biệt của CSI so với các tiêu chuẩn quốc tế khác chính là tính thích ứng cao với môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

“Có thể nói, Bộ chỉ số CSI hiện nay đã trở thành một bộ chỉ số quản trị công ty bền vững made-in Việt Nam tiêu biểu, vừa tiệm cận các thông lệ quốc tế, vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước," ông Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh.

Cấu trúc của Bộ chỉ số năm 2026 tiếp tục được tinh chỉnh để phản ánh sát hơn các thay đổi về pháp lý và xu hướng toàn cầu như khung tiêu chuẩn của ISSB, TCFD hay các nguyên tắc của UNGPs.

Theo Ban Thư ký chương trình, sự chuyển dịch từ tư duy "tuân thủ" các quy định pháp luật sang tư duy "kiến tạo giá trị dài hạn" là thông điệp xuyên suốt mà chương trình muốn gửi gắm. Thay vì nhìn nhận phát triển bền vững như một khoản chi phí, CSI giúp doanh nghiệp nhận ra đây là một khoản đầu tư cho tương lai. Thông qua việc rà soát hoạt động theo các trụ cột: Kinh tế (E), Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G), doanh nghiệp có thể tự chẩn đoán "sức khỏe" hệ thống, từ đó nhận diện những rủi ro tiềm ẩn và tìm kiếm cơ hội tối ưu hóa nguồn lực.

Trên cơ sở đó, cấu trúc của Bộ chỉ số năm 2026 tiếp tục được tinh chỉnh để phản ánh sát hơn các thay đổi về pháp lý và xu hướng toàn cầu như khung tiêu chuẩn của ISSB, TCFD hay các nguyên tắc của UNGPs. Điều này giúp doanh nghiệp Việt Nam không bị bỡ ngỡ khi bước ra thị trường quốc tế, nơi các rào cản về môi trường và trách nhiệm xã hội ngày càng được thắt chặt. Bên cạnh đó, điểm mới đáng chú ý năm nay là việc bổ sung phần “Thực hiện cam kết phát triển bền vững” dành cho các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Mục tiêu là yêu cầu doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc nêu mục tiêu mà phải minh chứng bằng những hành động cụ thể và kết quả triển khai thực tế.

Cơ hội cho mọi quy mô doanh nghiệp

Một trong những điểm sáng của CSI 2026 là tính bao trùm, không để doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua phát triển bền vững.

Ban Thư ký chương trình cho biết cấu trúc bộ chỉ số năm nay được phân hóa rõ rệt để phù hợp với năng lực của từng loại hình doanh nghiệp.

Cụ thể, phiên bản dành cho doanh nghiệp vừa và lớn bao gồm 166 chỉ số, được chia làm 8 phần. Trong đó, có 97 chỉ số cơ bản (C) mang tính tuân thủ pháp luật và 69 chỉ số nâng cao (A) tập trung vào các sáng kiến thực tiễn. Tỷ lệ này phản ánh kỳ vọng cao hơn đối với các đơn vị đầu tàu trong việc đi tiên phong thực hiện các giải pháp sáng tạo vượt trên yêu cầu tối thiểu.

Nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (MSMEs) đang chiếm đa số trong nền kinh tế Việt Nam nhưng còn hạn chế về nguồn lực quản trị, chương trình sẽ duy trì một phiên bản tinh gọn hơn với 105 chỉ số. Đáng chú ý, các chỉ số cơ bản chiếm tới 82%. Điều này giúp MSMEs tập trung vào việc chuẩn hóa quy trình sản xuất kinh doanh và đảm bảo tính tuân thủ trước khi tiến tới các mục tiêu cao hơn. Cách tiếp cận này giúp giảm bớt gánh nặng hồ sơ, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ bắt đầu hành trình bền vững từ những bước đi căn bản nhất.

Để đảm bảo tính minh bạch và công bằng, quy trình đánh giá tại CSI 2026 được thực hiện qua ba giai đoạn chặt chẽ, từ việc chấm điểm hồ sơ qua ba vòng đến việc thẩm định trực tiếp thông qua các cơ quan chức năng và cuối cùng là sự phê duyệt của Ban Chỉ đạo. Hội đồng đánh giá là một đơn vị độc lập, quy tụ các chuyên gia hàng đầu từ các bộ ngành và tổ chức quốc tế. Thêm vào đó, nền tảng nộp hồ sơ trực tuyến năm nay cũng được nâng cấp với giao diện mới và các tính năng hỗ trợ ưu việt, giúp doanh nghiệp dễ dàng kê khai thông tin và bảo mật dữ liệu tuyệt đối.

Từ góc độ doanh nghiệp đã đồng hành cùng chương trình, ông Phạm Thiện, Phó Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn DKSH Việt Nam, chia sẻ phát triển bền vững là yếu tố chiến lược để đảm bảo sự liên tục trong kinh doanh và tạo ra giá trị lâu dài cho các bên liên quan.

“Bộ chỉ số CSI thật sự là công cụ quản trị hiệu quả giúp chúng tôi hiện thực hóa cam kết về môi trường, chuỗi cung ứng và con người một cách minh bạch. Bằng cách chuyển đổi tư duy sang kiến tạo giá trị, chúng tôi cam kết cùng xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vững vàng hơn trước các thách thức toàn cầu," ông Thiện bày tỏ.

Sức lan tỏa của CSI được ghi nhận qua 10 kỳ tổ chức với hơn 4.500 lượt doanh nghiệp trực tiếp tham gia và hơn 10.000 lượt doanh nghiệp sử dụng Bộ chỉ số CSI như một công cụ tự đánh giá. Hiệu quả kinh tế-xã hội từ nhóm doanh nghiệp tiêu biểu này là rất ấn tượng, tính riêng các đơn vị lọt Top 10 trong giai đoạn 2023-2025 đã tạo ra doanh thu gần 1,5 triệu tỷ đồng, đóng góp hơn 100 nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và dành hơn 1 nghìn tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Trong khuôn khổ lễ phát động, Ban tổ chức cũng đã tổ chức Khóa tập huấn trong khuôn khổ Chương trình CSI 2026 nhằm làm rõ thêm các nội dung về Bộ chỉ số CSI nói riêng và các nội hàm liên quan đến kinh doanh bền vững mà doanh nghiệp quan tâm. Trong đó có nội dung về quản trị tài nguyên nước bền vững do tổ chức Water Stewardship Việt Nam (WSVN) thực hiện, năm nay WSVN cũng tham gia xây dựng các chỉ số liên quan đến quản trị tài nguyên nước trong Bộ chỉ số CSI 2026. Các khóa tập huấn tương tự cũng sẽ được tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh thành khác trong giai đoạn từ tháng 6-8.

Ban Thư ký cho biết Chương trình CSI 2026 sẽ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoàn toàn miễn phí đến hết ngày 8/8, doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin và tham dự Chương trình tại website http://vbcsd.vn/csi.asp.

doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin và tham dự Chương trình tại website http://vbcsd.vn/csi.asp.

