Xung đột tại Trung Đông giáng đòn kép vào kinh tế Ấn Độ

Xung đột tại Trung Đông đang gây áp lực lên hai trụ cột của nền kinh tế Ấn Độ, khi buộc người lao động ở vùng Vịnh phải trở về nước và làm giảm mạnh nhu cầu đối với hàng xuất khẩu chế tạo của nước này.

Trong nhiều thập kỷ, công việc ở Trung Đông và nhu cầu toàn cầu về những sản phẩm như giày dép và may mặc, những lĩnh vực thâm dụng lao động mang lại thu nhập ổn định, và trong một số trường hợp là rất tốt, cho một thế hệ người Ấn Độ.

Giờ đây, cuộc xung đột đã giáng một đòn kép vào nền kinh tế nước này, với những người lao động di cư trở về nhưng không thể tìm được mức lương tương tự ở quê nhà.

Nền kinh tế Ấn Độ vẫn đang tăng trưởng gần 7% và tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 6,6%, nhưng các nhà kinh tế và nhà tuyển dụng cảnh báo về tình trạng tuyển dụng yếu, tăng trưởng tiền lương chậm và chất lượng việc làm ngày càng xấu đi đối với 6-7 triệu thanh niên Ấn Độ gia nhập lực lượng lao động mỗi năm. Nếu không được giải quyết, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến tiêu dùng và gây hệ lụy về mặt xã hội.

Áp lực này có thể thấy rõ ở các trung tâm công nghiệp như Kanpur thuộc bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ. Tại Kings International, một nhà máy sản xuất đồ da cung cấp yên ngựa cho nước ngoài và hàng thể thao cho Decathlon, chủ sở hữu Taj Alam cho biết xung đột ở Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu, khí đốt, chi phí hậu cần và vận chuyển lên cao, làm giảm lợi nhuận trong khi nhu cầu yếu.

Ông Alam cho biết nhà máy của ông, có khả năng xử lý 200 tấm da mỗi ngày và từng sử dụng hơn 500 công nhân, hiện đang hoạt động với khoảng một nửa công suất và chỉ sử dụng một nửa số lao động. Thực trạng này khiến việc mở rộng hoặc tuyển dụng thêm lao động là không cần thiết. Triển vọng sẽ vẫn ảm đạm cho đến khi eo biển Hormuz ổn định trở lại.

Theo ông Mukhtarul Amin, Phó chủ tịch Hội đồng Xuất khẩu Da, Kanpur chiếm khoảng 1/4 trong tổng kim ngạch xuất khẩu da thuộc hàng năm trị giá 6 tỷ USD của Ấn Độ và trực tiếp hoặc gián tiếp tạo việc làm cho khoảng 500.000 người. Ông cho biết các doanh nghiệp trong ngành vẫn thận trọng về việc tuyển dụng và đầu tư, ngay cả khi họ đang cố gắng giữ chân người lao động và tránh sa thải.

Trong khi đó, trong số gần 19 triệu người Ấn Độ làm việc ở nước ngoài, khoảng 9 triệu người đang ở vùng Vịnh. Ước tính của Ngân hàng Thế giới cho thấy tăng trưởng kinh tế ở khu vực Vịnh sẽ chậm lại, xuống mức 1,3% vào năm 2026 từ mức 4,4% vào năm 2025, khiến việc làm bị đe dọa.

Tình trạng bất ổn cũng đang lan rộng khắp miền Nam Kerala, nơi kiều hối từ vùng Vịnh từ lâu đã định hình nền kinh tế địa phương. Ông Ajith Kolassery, Giám đốc điều hành của NORKA Roots, một cơ quan thuộc Sở Vấn đề Người Kerala ở nước ngoài của bang, cho biết, cho đến nay vẫn chưa diễn ra tình trạng hồi hương ồ ạt, nhưng nếu xung đột tiếp diễn, căng thẳng tài chính ở các nền kinh tế vùng Vịnh có thể khiến điều này là khó tránh, gây thêm áp lực lên thị trường việc làm vốn đã căng thẳng của Kerala.

Ông Ram Singh, một nhà kinh tế học tại Viện Thương mại Quốc tế Ấn Độ thuộc sở hữu nhà nước, cho rằng triển vọng việc làm yếu hơn ở vùng Vịnh, sự không chắc chắn về xuất khẩu và chi phí tăng cao có thể làm chậm quá trình tuyển dụng mới trong các ngành sản xuất, hậu cần và các lĩnh vực liên quan đến thương mại./.

