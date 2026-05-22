Giới vận tải biển quốc tế cân nhắc kịch bản Iran quản lý eo biển Hormuz

Theo chuyên trang kinh tế về vùng Vịnh AGBI, giới vận tải biển quốc tế đang ngày càng nghiêm túc cân nhắc kịch bản eo biển Hormuz có thể hoạt động trở lại dưới cơ chế quản lý hành chính lâu dài hoặc bán lâu dài của Iran, thay vì quay về trạng thái tự do hàng hải như trước xung đột.

AGBI ngày 22/5 dẫn lời ông Richard Meade-Tổng biên tập Tạp chí hàng hải Lloyd’s List, cho biết quan điểm trong ngành vận tải biển đã thay đổi đáng kể trong thời gian gần đây, khi ngày càng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng việc khôi phục hoàn toàn mô hình vận tải cũ tại eo biển Hormuz có thể không còn khả thi.

Theo ông Meade, tại một cuộc họp gần đây của ngành hàng hải ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), hơn một nửa số người tham dự đã bày tỏ sẵn sàng xem xét khả năng chấp nhận cơ chế thu phí quá cảnh do Iran áp dụng nếu điều đó giúp khôi phục một phần dòng chảy thương mại.

Dù đánh giá kịch bản trên vẫn khó xảy ra, Lloyd’s List cho rằng ngành vận tải biển đang ngày càng nghiêm túc cân nhắc khả năng xuất hiện một mô hình hoạt động mới tại tuyến vận tải năng lượng chiến lược này.

Theo giới phân tích, nếu mô hình trên hình thành, các yếu tố như kiểm tra liên kết chính trị, ưu tiên theo quốc tịch và cơ chế thu phí có thể trở thành một phần của hoạt động vận tải biển vùng Vịnh.

Lloyd’s List cho biết một số quốc gia như Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đàm phán thông qua các kênh song phương nhằm duy trì một phần hoạt động vận tải hàng hải, trong khi các tàu có liên hệ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dường như đang đạt được nhiều thuận lợi hơn.

Dữ liệu của Lloyd’s List cho thấy hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi trong những ngày gần đây, song lưu lượng hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với mức thông thường và rủi ro đối với vận tải thương mại tiếp tục ở mức cao.

Theo các chuyên gia, những diễn biến trên cho thấy thị trường vận tải biển toàn cầu đang từng bước thích nghi với các cơ chế giao thương mới trong bối cảnh những yếu tố địa chính trị ngày càng tác động mạnh tới chuỗi cung ứng và hoạt động vận tải biển quốc tế./.

