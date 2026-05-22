Hàn Quốc chốt kế hoạch mua tên lửa SM-6 cho tàu khu trục Aegis

Ngày 22/5, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) thông báo nước này đã hoàn tất kế hoạch mua tên lửa phòng không tầm xa SM-6 do Mỹ sản xuất để trang bị cho các tàu khu trục Aegis thế hệ mới của Hải quân Hàn Quốc.

DAPA cho biết kế hoạch được thông qua tại cuộc họp lần thứ 175 của Ủy ban Thúc đẩy Dự án Quốc phòng, cơ quan ra quyết định cấp cao về các chương trình quốc phòng của Hàn Quốc.

Dự án nhằm mua các tên lửa SM-6 thông qua chương trình bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của Mỹ để triển khai trên các tàu khu trục lớp Jeongjo Đại đế (KDX-III Batch-II). Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không trên biển của Hàn Quốc trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Theo kế hoạch mới, tổng kinh phí dự án khoảng 530 tỷ won (khoảng 392 triệu USD), kéo dài đến năm 2034. So với kế hoạch năm 2023, ngân sách và số lượng tên lửa mua sắm đã được điều chỉnh giảm. Trước đó, Hàn Quốc dự kiến đầu tư khoảng 770 tỷ won để mua khoảng 100 quả SM-6 trong giai đoạn 2023-2031.

SM-6 được mệnh danh là “Patriot trên biển,” có tầm bắn hơn 400km và sử dụng đầu dò radar chủ động cho phép tự theo dõi mục tiêu.

Loại tên lửa này có khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối với độ cao đánh chặn khoảng 36km trở xuống, đồng thời giúp tàu chiến đối phó nhiều mục tiêu cùng lúc.

Hải quân Hàn Quốc dự kiến triển khai SM-6 trên tàu Dasan Jeong Yak Yong, chiếc thứ hai thuộc lớp Jeongjo Đại đế dự kiến bàn giao cuối năm nay, và tàu Daeho Kim Jong Seo đang được đóng mới. Tàu đầu tiên cùng lớp là ROKS Jeongjo Đại đế cũng sẽ được nâng cấp để tích hợp loại tên lửa này.

Cùng ngày, Ủy ban Thúc đẩy Dự án Quốc phòng cũng phê duyệt kế hoạch phát triển hệ thống thông tin vệ tinh quân sự thế hệ thứ ba với tổng vốn đầu tư khoảng 1.270 tỷ won trong giai đoạn 2026-2032 nhằm thay thế các vệ tinh và hệ thống mặt đất cũ kỹ, bảo đảm năng lực chỉ huy và kiểm soát ổn định cho quân đội./.

