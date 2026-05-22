Phở Việt Nam chinh phục sinh viên Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trong khuôn khổ chương trình khuyến khích sinh viên thưởng thức, tìm hiểu văn hóa ẩm thực thế giới, trường Đại học Ngoại ngữ Kanda (tỉnh Chiba, Nhật Bản) đã đưa món Phở của Việt Nam vào thực đơn ăn trưa trong trường để sinh viên trải nghiệm trong 2 tuần từ ngày 18/5.

Việt Nam là đất nước quen thuộc đối với sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Kanda vì trường có khoa tiếng Việt và đây cũng là nơi đăng cai tổ chức cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt” hằng năm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên món Phở của Việt Nam được giới thiệu tại nhà ăn trong trường.

Chương trình trải nghiệm văn hóa độc đáo này do nhà ăn của trường phối hợp với Phòng Nghiên cứu ẩm thực tổ chức và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các bạn sinh viên trẻ.

Để nâng cao trải nghiệm cho sinh viên, trong dịp này, ban tổ chức cũng trang trí nhà ăn với khung cảnh quen thuộc, gần gũi trong văn hóa ẩm thực Việt Nam với lồng đèn, ghế nhựa, các xe đẩy bán đồ ăn vặt, quầy hàng tạp hóa... Các đầu bếp trong trường cũng bố trí một khu riêng để phục vụ món Phở nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo từ các bạn sinh viên.

Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Kanda thưởng thức phở Việt Nam. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên, anh Sato Yuta - đầu bếp chính phụ trách nấu món phở Việt Nam cho biết, anh đã được hướng dẫn cách nấu Phở theo công thức và hiện nay đang tự tìm cách để điều chỉnh phù hợp hơn với khẩu vị người Nhật.

Anh chia sẻ: “Đặc điểm của phở là hương thơm của nước mắm, phần nước dùng có vị đậm làm nền, vì vậy, chúng tôi cũng đang cố gắng phát huy đặc trưng đó khi chế biến.”

Theo anh Sato, ban đầu, các sinh viên thường thử ăn vì tò mò, nhưng hiện nay có rất nhiều người thật sự yêu thích món phở và mỗi giờ trưa, sinh viên lại xếp hàng dài ở quầy Phở của anh để chờ tới lượt thưởng thức món ăn độc đáo của ẩm thực Việt Nam.

Trong khi đó, sinh viên Fafa Moroi của trường Đại học Kanda chia sẻ bản thân thích nhất là độ dai mềm của sợi phở và mùi hương của nước dùng. Moroi cho biết: “Tôi nghĩ Nhật Bản và Việt Nam đều coi trọng hương vị nước dùng nên có những điểm khá giống nhau, nhưng phở Việt Nam có đặc trưng vị nước hầm thịt và hương thơm của các loại gia vị. Thật sự rất ngon.”

Chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, nhưng sức hấp dẫn của Phở Việt đã nhanh chóng biến đây trở thành một trong những món ăn bán chạy nhất trong bếp ăn của trường Đại học Ngoại ngữ Kanda.

Qua sự kiện này, nhà trường kỳ vọng sinh viên không chỉ có cơ hội thưởng thức ẩm thực mà còn khuyến khích sinh viên tìm hiểu và theo học khoa tiếng Việt trong trường để hiểu rõ hơn về văn hóa đặc sắc của Việt Nam./.

“Ngày Phở Việt Nam” - quảng bá ẩm thực Việt đến bạn bè Trung Quốc và thế giới Thông qua “Ngày Phở Việt Nam,” ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc mong muốn bắc thêm những nhịp cầu đưa bạn bè quốc tế tới gần hơn văn hóa ẩm thực Việt Nam, qua đó tăng cường hiểu biết, thúc đẩy giao lưu.