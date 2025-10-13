Các rạn san hô trên thế giới đang vượt qua giới hạn sinh tồn

Theo các nhà khoa học, khi nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,4 độ C, các rạn san hô nước ấm sẽ vượt qua điểm tới hạn nhiệt và trải qua tình trạng chết dần chưa từng có.

Trong báo cáo mới công bố ngày 13/10, 160 nhà khoa học từ hàng chục viện nghiên cứu trên khắp thế giới cho biết, các rạn san hô nhiệt đới trên thế giới gần như chắc chắn không thể hồi phục, khi đại dương đang ấm lên vượt quá mức mà hầu hết các loài san hô có thể tồn tại.

Đây cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học tuyên bố rằng Trái Đất có khả năng đã đạt đến “điểm tới hạn,” một điều có thể gây ra những thay đổi lớn và thường là vĩnh viễn trong thế giới tự nhiên.

Khi nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,4 độ C, các rạn san hô nước ấm sẽ vượt qua điểm tới hạn nhiệt và trải qua tình trạng chết dần chưa từng có. Trừ khi nhiệt độ đại dương trở lại mức có thể chịu đựng được, san hô bị tẩy trắng sẽ không thể phục hồi và chết.

Song thay vì biến mất hoàn toàn, các rạn san hô sẽ tiến hóa thành hệ sinh thái kém đa dạng hơn khi bị thay thế bởi tảo, bọt biển và các sinh vật đơn giản khác có khả năng chống chịu tốt hơn và dần dần, bộ xương san hô chết bên dưới sẽ bị xói mòn thành đống đổ nát.

Sự thay đổi đó sẽ gây ra thảm họa cho hàng trăm triệu người có sinh kế gắn liền với các rạn san hô và khoảng một triệu loài sinh vật phụ thuộc vào chúng./.