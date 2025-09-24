Hy vọng mới cho rạn san hô duy nhất của Israel

Một nghiên cứu mới công bố cho thấy các rạn san hô tại Vịnh Eilat, miền Nam Israel, đã sống sót qua 4 đợt nắng nóng liên tiếp với cường độ ngày càng tăng, bao gồm cả sự kiện nhiệt cực đoan nhất thế giới vào năm 2024, mà không xảy ra hiện tượng tẩy trắng hàng loạt.

Đây là khả năng chống chịu chưa từng thấy ở bất kỳ hệ san hô nào trên thế giới.

Phát hiện này mang đến một tia hy vọng hiếm hoi giữa bối cảnh khủng hoảng san hô toàn cầu, khi các rạn san hô đang suy sụp nhanh chóng do nhiệt độ đại dương tăng cao.

Nghiên cứu được nghiên cứu sinh tiến sỹ Na’ama-Rose Kochman và Giáo sư Maoz Fine thuộc Viện Khoa học Sinh học, Đại học Hebrew, phối hợp với Viện Liên trường Khoa học Biển tại Eilat, tiến hành. Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Science of the Total Environment.

Tẩy trắng san hô là phản ứng căng thẳng xảy ra khi san hô tiếp xúc với thay đổi môi trường, đặc biệt là khi nhiệt độ nước tăng cao.

San hô sống cộng sinh với các loài tảo nhỏ gọi là zooxanthellae, vốn cung cấp màu sắc rực rỡ cho chúng và đặc biệt là tạo ra tới 90% năng lượng cần thiết thông qua quang hợp.

Khi nước quá ấm, san hô bị căng thẳng và sẽ đẩy tảo ra khỏi mô của chúng. Khi mất tảo, mô san hô trở nên trong suốt, để lộ bộ xương trắng bên dưới, từ đó dẫn đến hiện tượng "tẩy trắng." Nếu tình trạng căng thẳng nhiệt kéo dài, san hô có thể chết.

Dù gần một nửa số loài san hô xây dựng rạn trên thế giới đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, nghiên cứu cho thấy Vịnh Aqaba (tên khác của Vịnh Eilat) vẫn là một trong những "pháo đài cuối cùng" của sự sống san hô.

Nhà nghiên cứu Kochman cảnh báo: “Nhưng ngay cả nơi trú ẩn này cũng không miễn nhiễm với tốc độ biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và tình trạng ô nhiễm địa phương.”

Năm 2024, đợt nắng nóng biển tại Vịnh Eilat kéo dài tới 113 ngày, với nhiệt độ bề mặt biển đạt 32,6 độ C, cao hơn trung bình 3,4 độ C, tạo ra chỉ số căng thẳng nhiệt lên tới 30, mức cao nhất được ghi nhận toàn cầu trong năm qua.

Điều đáng chú ý là 5 loài san hô đã chịu đựng được mức nhiệt cực đoan này mà không xuất hiện hiện tượng tẩy trắng hàng loạt.

Các nhà khoa học phát hiện san hô vẫn duy trì được năng lượng ổn định, thậm chí lượng carbohydrate từ tảo cộng sinh trong năm 2024 còn cao hơn những năm trước.

Mỗi loài san hô phản ứng khác nhau: san hô Porites duy trì trao đổi chất ổn định, trong khi Cyphastrea chịu căng thẳng nhưng hồi phục sau vài tháng.

Giáo sư Fine nhận định: “Kết quả này vừa cho thấy sự kiên cường, vừa phản ánh tính dễ tổn thương của hệ sinh thái san hô. Chúng nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách của các chính sách bảo tồn khu vực để bảo vệ những gì có thể là rạn san hô cuối cùng còn phát triển mạnh trên hành tinh.”

Rạn san hô là điểm nóng đa dạng sinh học, hỗ trợ sinh kế của hàng triệu người thông qua nghề cá, du lịch và bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, các đợt nắng nóng biển đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho san hô trên toàn thế giới.

Dù Vịnh Eilat thể hiện khả năng chịu nhiệt đáng kinh ngạc, các nhà khoa học cảnh báo rằng hiện tượng tẩy trắng cục bộ ở vùng nước nông trong các mùa hè gần đây cho thấy hệ san hô tại đây cũng đang tiến gần tới giới hạn sinh thái.

Nghiên cứu nhấn mạnh rằng nếu không có hành động khẩn cấp toàn cầu về khí hậu và các biện pháp bảo vệ địa phương trước tình trạng ô nhiễm và đánh bắt quá mức, san hô tại Vịnh Eilat có thể cuối cùng cũng không thoát khỏi cái nóng đang gia tăng của đại dương./.

Tương lai mịt mù của các rạn san hô trên thế giới khi trái đất tiếp tục ấm lên Theo Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu, ở mức tăng nhiệt độ 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong một thập niên tới, sẽ có khoảng từ 70-90% rạn san hô trên thế giới bị mất đi.